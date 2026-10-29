Хто володіє "Епіцентром" і на чому заробляє компанія

Хто власник "Епіцентру"

Станом на 2025 рік мережа "Епіцентр" налічувала 72 торговельні центри по Україні, пише Liga.net.

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Компанію "Епіцентр К" заснували підприємець і народний депутат України Олександр Герега, його дружина Галина Герега та Тетяна Суржик.

Олександр Герега є народним депутатом України з 2012 року. Галина Герега раніше обіймала посаду секретарки Київради, а у 2012 році виконувала обов’язки міського голови Києва.

Які бізнеси входять до групи "Епіцентр"

Група компаній працює не лише у сфері роздрібної торгівлі. До її основних активів і напрямів належать:

Ритейл: гіпермаркети "Епіцентр" і "Нова Лінія", а також мережа спортивних магазинів Intersport-Україна. Онлайн-торгівля: інтернет-магазин і маркетплейс epicentrk.ua. Аграрний бізнес: агрохолдинг "Епіцентр Агро". Виробництво: заводи Epicentr Ceramic Corporation, а також деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода". Логістика: власна інфраструктура.

Компанія також розвиває нові формати торгівлі та послуг, зокрема компактні магазини "Епіцентр Експрес", парки розваг і зарядні хаби для електромобілів.

Історія "Епіцентру": від магазину плитки до великої бізнес-групи

Як усе починалося

У 1994 – 2000 роках родина Герег розвивала торгівлю імпортною керамічною плиткою. У 1996 році відкрився перший магазин площею 25 квадратних метрів, а також було засновано компанію "Цермет АГС". До 2000 року бізнес став помітним гравцем на ринку кераміки.

6 грудня 2003 року в Києві на вулиці Братиславській відкрився перший гіпермаркет "Епіцентр". У 2005 – 2006 роках мережа розширилася ще на чотири торговельні центри – три в Києві та один у Львові.

У 2007–2013 роках компанія активно зростала, щороку відкриваючи по 8 – 9 нових торговельних центрів. У 2013 році "Епіцентр" придбав мережу "Нова Лінія", до якої входили 16 гіпермаркетів, а також логістичний комплекс "Калинівка".

Розширення бізнесу та вихід в онлайн

У 2014 – 2018 роках компанія відкрила ще 14 торговельних центрів у різних регіонах України. У 2016 році вона запустила онлайн-магазин 27.ua та придбала 80% агрохолдингу "Вінницька агропромислова група".

У 2019 – 2021 роках компанія продовжила розширення: відкрила сім нових і оновила шість торговельних центрів, а також запустила маркетплейс epicentrk.ua.

Війна, нові формати та спортивний бізнес

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році компанія зазнала значних втрат. Частина торговельних центрів була зруйнована або пошкоджена внаслідок бойових дій. Попри це, бізнес продовжив розвивати нові напрями: хімчистка "Мультисервіс" й мережа зарядних хабів для електромобілів.

У 2023 році "Епіцентр К" придбав польську мережу спортивних магазинів Intersport. Компанія також розвивала формати Intersport, The Athlete’s Foot і 4F – загалом понад 60 магазинів в Україні.

Нові торговельні та розважальні проєкти

У липні 2024 року в Києві відкрився перший парк розваг Epilend. Того ж року компанія почала розвивати формат супермаркетів "Епіцентр Експрес": наприкінці року працювало 59 таких точок у різних містах.

На початку жовтня 2024 року стало відомо, що "Епіцентр" придбав недобудований торговельно-розважальний центр KyivMall на лівому березі Києва.