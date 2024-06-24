Изобретатель, неизвестная дата рождения и три цели: что известно о первом официальном миллиардере

Говард Хьюз сумел построить небольшой бизнес отца в большую империю. Он с детства мечтал покорять высокие вершины, и его целеустремленность может стать отличным примером для подражания.

Почему неизвестна дата рождения

Говард Хьюз стал единственным сыном предпринимателя Говарда Робарда Хьюза и домохозяйки Аллен Стоун Гано. Пара очень долго не могла забеременеть, а роды в сентябре 1905 года были очень тяжелыми, рассказывает Бизнес 24.

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Из-за страха того, что может произойти что-то плохое, оформление свидетельства о рождении долго откладывали. "Дотянули" аж до 1941 года, да и то записали со слов тети миллиардера. Приблизительные даты рождения этой выдающейся личности – 14 или 24 сентября.

Дух изобретателя

С детства Говард любил мастерить. Уже в 12 лет собственными руками сделал мотовелосипед, а затем – радиопередатчик. Самостоятельно овладел азбукой Морзе и увлекался фотографией.

Отец всячески поддерживал увлечения сына и делал все, чтобы мальчик мог реализовать свой потенциал. Личные расходы ребенка могли доходить до 5 тысяч долларов в неделю, но Говард-старший знал, что о расточительстве речь не идет, поэтому спокойно покрывал все расходы сына.

Три жизненные цели и "Лицо со шрамом"

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В дневнике Хьюз записал три цели: стать лучшим игроком в гольф, лучшим летчиком и продюсером фильмов. Именно две последние принесли ему славу и состояние.

Сначала он приобрел продюсерскую компанию Caddo Films и начал продюсировать фильмы. Уже вторая лента "Играют все" окупила расходы. Третья "Два аравийских рыцаря" получила "Оскар" за лучшую режиссуру, а знаменитое "Лицо со шрамом" стало классикой гангстерского направления.

Кстати, большинство авиационных трюков Говард выполнял самостоятельно, хотя после одного едва не погиб. Он всегда требовал наилучшего результата, и ради него был готов на все.

Рост безумного состояния

В 1966 году Говард переехал в Лас-Вегас и сосредоточился на игорном бизнесе. Он купил отель, казино, телеканал и аэропорт.

Поговаривают, что уже через несколько лет Хьюз контролировал треть всей выручки города. О таком не могли мечтать даже Корлеоне из легендарного "Крестного отца" Пьюзо.

Психическое расстройство, которое оставило миллиардера без наследников

У Говарда было много романов, дважды он был женат. Однако детей у миллиардера не было – женщины боялись рожать от мужчины, у которого есть признаки психического расстройства.

А они были. Он исчезал на несколько недель, представлялся чужим именем и вел отшельнический образ жизни, после чего возвращался домой, будто никуда и не выходил.

В последние годы жизни много переезжал, а впоследствии поселился отшельником в Акапулько. Когда ему стало плохо, по рекомендации врачей вылетел в Хьюстон, но умер во время полета. Поскольку никто не мог его опознать, полиции пришлось снимать отпечатки пальцев.

Говард Хьюз сумел достичь высоких высот и вдохновил целое поколение предпринимателей ставить перед собой амбициозные цели, уверенно шагать к их реализации и никогда не сдаваться.