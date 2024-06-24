Чому невідома дата народження

Говард Хьюз став єдиним сином підприємця Говарда Робарда Хьюза і домогосподарки Аллен Стоун Гано. Пара дуже довго не могла завагітніти, а пологи у вересні 1905 року були дуже важкими, розповідає Бізнес 24.

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Через страх того, що може статися щось погане, оформлення свідоцтва про народження довго відкладали. "Дотягнули" аж до 1941 року, та й то записали зі слів тітки мільярдера. Приблизні дати народження цієї видатної особистості – 14 або 24 вересня.

Дух винахідника

З дитинства Говард любив майструвати. Вже в 12 років власними руками зробив мотовелосипед, а потім – радіопередавач. Самостійно опанував азбуку Морзе та захоплювався фотографією.

Батько усіляко підтримував захоплення сина та робив усе, щоб хлопчик міг реалізувати свій потенціал. Особисті витрати дитини могли доходити до 5 тисяч доларів на тиждень, але Говард-старший знав, що про марнотратство не йдеться, тому спокійно покривав усі видатки сина.

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Три життєві цілі та "Обличчя зі шрамом"

У щоденнику Хьюз записав три цілі: стати найкращим гравцем у гольф, найкращим льотчиком і продюсером фільмів. Саме дві останні принесли йому славу та статки.

Спочатку він придбав продюсерську компанію Caddo Films та почав продюсувати фільми. Вже друга стрічка "Грають всі" окупила витрати. Третя "Два аравійських лицаря" отримала "Оскара" за найкращу режисуру, а знамените "Обличчя зі шрамом" стало класикою гангстерського напрямку.

До речі, більшість авіаційних трюків Говард виконував самостійно, хоча після одного ледь не загинув. Він завжди вимагав найкращого результату, і заради нього був готовий на все.

Зростання шалених статків

У 1966 році Говард переїхав до Лас-Вегаса та зосередився на гральному бізнесі. Він купив готель, казино, телеканал і аеропорт.

Подейкують, що вже через кілька років Хьюз контролював третину усієї виручки міста. Про таке не могли мріяти навіть Корлеоне з легендарного "Хрещеного батька" Пьюзо.

Психічний розлад, який залишив мільярдера без спадкоємців

У Говарда було багато романів, двічі він був одруженим. Однак дітей у мільярдера не було – жінки боялися народжувати від чоловіка, в якого є ознаки психічного розладу.

А вони були. Він зникав на кілька тижнів, представлявся чужим іменем та вів відлюдницький спосіб життя, після чого повертався додому, ніби нікуди й не виходив.

В останні роки життя багато переїжджав, а згодом оселився самітником в Акапулько. Коли йому стало погано, за рекомендацією лікарів вилетів до Х'юстона, але помер під час польоту. Оскільки ніхто не міг його впізнати, поліції довелося знімати відбитки пальців.

Говард Хьюз зумів досягнути найвищих висот та надихнув ціле покоління підприємців ставити перед собою амбітні цілі, впевнено крокувати до їх реалізації та ніколи не здаватися.