Forbes обновил список миллиардеров: кто из украинцев вошел в этот список

Американский журнал Forbes выпустил новый список миллиардеров. В нем нашлось место для 5 украинских богачей.

Украинцы в списке миллиардеров Forbes

Журналисты издания Forbes опубликовали новый список миллиардеров. Несмотря на то, что активов из-за войны у украинских бизнесменов стало меньше, несколько из них смогли завоевать место в этом элитном списке.

Читайте также Лояльность работников больше не будет беспокоить: как построить крепкую корпоративную культуру

Среди украинцев самое высокое место в рейтинге занял Ринат Ахметов. Его активы уменьшились с 5,7 миллиарда долларов до 4 миллиардов, что спровоцировало его падение в рейтинге с 445 места, на котором он был в прошлом году, на 785.

Активы Виктора Пинчука журналисты Forbes оценили в 2 миллиарда долларов и поставили его на 1623 место. В прошлом году у него было 2,1 миллиарда, поэтому особых изменений не произошло.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Также в рейтинг попали Константин Жеваго и Вадим Новинский (по 1,2 миллиарда долларов и разделение 2410 места), а также Геннадий Боголюбов. У совладельца группы "Приват" 1 миллиард долларов и 2692 место в рейтинге. Алексей Шевченко и Максим Литвин, которые основали Grammarly и имеют по 1,9 миллиарда долларов, указаны как граждане Канады.

Тройка лидеров рейтинга выглядит неизменной. На вершине с 233 миллиардами долларов оказался владелец LVMH Бернар Арно. За ним расположился Илон Маск с 195 миллиардами. Тройку лидеров замыкает основатель Amazon Джефф Безос, его капитал оценили в 194 миллиардов.