Кто из украинских бизнесменов сможет получить грант 5 тысяч долларов
Новые гранты доступны для микро-, малого и среднего бизнеса. Однако, получить их смогут бизнесмены только из семи областей.
Кто имеет право на новый грант
Сумма этого гранта от 1 до 5 тысяч долларов. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от типа бизнеса и количества работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на DRC.
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Гранты предоставляются в пересчете на гривны в соответствии с валютным курсом на момент выплаты,
– уточняет DRC.
Обратите внимание! Кроме гранта бизнесмены также смогут получить до 5 часов бизнес-консультаций по различным вопросам, в частности по маркетингу и бухгалтерии.
Грант доступен предпринимателям из таких областей:
- Черниговская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Днепропетровская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Запорожская.
Заявки, заполненные с привлечением услуг третьих лиц, не будут рассматриваться,
– говорится в сообщении DRC.
На что можно потратить грантовые деньги
- восстановление помещений, что были повреждены;
- закупка оборудования;
- аренда (может достигать 25% от суммы гранта);
- другие расходы, которые имеет бизнес.
Обратите внимание! Узнать детали и заполнить заявление можно по ссылке.