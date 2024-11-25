Кто из украинских бизнесменов сможет получить грант 5 тысяч долларов

Новые гранты доступны для микро-, малого и среднего бизнеса. Однако, получить их смогут бизнесмены только из семи областей.

Кто имеет право на новый грант

Сумма этого гранта от 1 до 5 тысяч долларов. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от типа бизнеса и количества работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на DRC.

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Гранты предоставляются в пересчете на гривны в соответствии с валютным курсом на момент выплаты,

– уточняет DRC.

Обратите внимание! Кроме гранта бизнесмены также смогут получить до 5 часов бизнес-консультаций по различным вопросам, в частности по маркетингу и бухгалтерии.

Грант доступен предпринимателям из таких областей:

Черниговская;

Харьковская;

Сумская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская.

Заявки, заполненные с привлечением услуг третьих лиц, не будут рассматриваться,

– говорится в сообщении DRC.

На что можно потратить грантовые деньги

восстановление помещений, что были повреждены;

закупка оборудования;

аренда (может достигать 25% от суммы гранта);

другие расходы, которые имеет бизнес.

Обратите внимание! Узнать детали и заполнить заявление можно по ссылке.