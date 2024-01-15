Из-за войны украинские олигархи потеряли былое влияние – кто пострадал больше всех

Война изменила многие политические и бизнес-процессы. В результате боевых действий пострадали промышленные группы, оказавшие большое влияние в политико-общественной плоскости.

Война лишила олигархов прежнего влияния

Американское издание The New York Times считает, что полномасштабная война России против Украины оказала существенное влияние на силу олигархов. В частности, речь идет об уничтожении большого количества промышленных активов, расположенных в восточных областях страны.

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Война, опустошив украинскую промышленность, ограничила власть так называемых олигархов, магнатов, долгое время господствовавших в экономике и использовавших свои богатства для покупки политического влияния,

– пишет издание.

Только по предварительным подсчетам, самые богатые люди Украины потеряли десятки миллиардов долларов. Больше всего пострадал оставшийся Ринат Ахметов без таких мощных активов как:

два металлургических завода (Мариуполь);

коксохимический завод (Авдеевка);

ветровые и тепловые электростанции.

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Список может пополняться, ведь объекты Ахметова часто оказываются под обстрелами и становятся мишенями для вражеских снарядов и дронов.

Ахметов получил наибольший удар, потеряв более 9 миллиардов долларов. Он один из лишь двух миллиардеров, оставшихся в Украине по сравнению с 10 до войны,

– добавляют в The New York Times.

Также сообщается, что Ахметов – один из немногих крупных украинских бизнесменов, который с самого начала полномасштабного вторжения не покидал территорию Украины.