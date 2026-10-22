Кто владеет сетью "Аврора" и сколько она зарабатывает

"Аврора" – украинская международная сеть магазинов формата "one dollar store", где продаются недорогие товары для дома, быта и повседневного использования. Компания работает в Украине и Румынии, а за последние годы значительно расширила масштабы своего бизнеса.

Кому принадлежит "Аврора"

Сеть "Аврора" основали предприниматели Тарас Панасенко, который в настоящее время занимает должность генерального директора, и Лев Жиденко, пишет 24 Канал.

Основная доля бизнеса принадлежит Жиденко – он владеет более 50% компании. Миноритарные пакеты акций принадлежат Тарасу Панасенко и финансовому директору Лесе Клименко.

В 2021 году среди владельцев появился американский инвестиционный фонд Horizon Capital, который присоединился к развитию компании.

Как появилась сеть "Аврора"

Идея создать сеть магазинов с доступными товарами возникла у Тараса Панасенко после участия в программе Work and Travel в США. Там он познакомился с форматом one dollar store – магазинами, где товары продаются по фиксированной низкой цене:

В 2011 году после возвращения в Украину Панасенко вместе с Львом Жиденко решили реализовать эту концепцию на украинском рынке.

Начали с небольшой торговой точки в поселке Опишня на Полтавщине. Товары продавали прямо со складного стола, а цены составляли 5, 10 или 15 гривен.

После успешного старта предприниматели открыли еще одну точку в соседней Диканьке. Следующим шагом стал полноценный магазин на центральном рынке Полтавы, получивший название "Веселая корзинка".

В начале 2012 года компания сменила название на "Хватай. Все по 5, 10, 15". За первый год работы сеть разрослась до пяти магазинов.

Впоследствии бренд получил название "Я люблю Аврору", а в 2014 году компания начала продавать франшизу. Также сеть поглотила "АЯ", которая насчитывала 27 торговых точек.

Сколько магазинов у "Авроры" и сколько она зарабатывает

Сеть продолжает активно расширяться. По состоянию на середину 2026 года она насчитывала примерно 1 900 магазинов в Украине и более 60 в Румынии.

Темпы открытия новых магазинов также были высокими: в 2025 году компания открывала новую торговую точку в среднем каждые 20 часов. Основные показатели развития компании:

38 миллиардов гривен – выручка в 2024 году. 4 миллиарда гривен – прибыль за тот же год. В 6,5 раза – рост бизнеса с 2021 года.

"Аврора" также является членом Ассоциации ритейлеров Украины, Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты в Украине.

Сколько налогов платит "Аврора"

За первый квартал 2026 года товарооборот компании достиг 16,1 миллиарда гривен с НДС, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За три месяца 2026 года "Аврора" уплатила более 2,5 миллиарда гривен налогов, что на 19,4% больше, чем в прошлом году. В компании подчеркивают, что работа в рамках закона остается принципиальной позицией.