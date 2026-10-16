Кто является владельцем Vodafone Украина и кому принадлежит этот мобильный оператор

Vodafone Украина входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, основателем и владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов. Компания приобрела украинского мобильного оператора в 2019 году, завершив сделку с российской компанией МТС.

Кто владеет Vodafone Украина

NEQSOL Holding завершила сделку по приобретению Vodafone Украина 3 декабря 2019 года. Стоимость сделки составила 734 миллиона долларов, в том числе около 84 миллионов долларов было предусмотрено в качестве отсроченного платежа, говорится на сайте NEQSOL Holding.

Сделку профинансировала группа международных финансовых учреждений и инвесторов при участии J.P. Morgan Securities и Raiffeisen Bank International.

Основатель и владелец NEQSOL Holding Насиб Гасанов заявлял, что приобретение украинского оператора соответствует стратегии международной экспансии группы. По его словам, компания планировала в долгосрочной перспективе инвестировать в развитие телекоммуникационного бизнеса и внедрение новых технологий.

Чем занимается NEQSOL Holding

NEQSOL Holding – международная группа компаний, работающая в телекоммуникационной, нефтегазовой, строительной и высокотехнологичной отраслях. География ее деятельности охватывает, в частности, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты.

Кто руководит Vodafone Украина

Владелец компании и ее руководитель – разные лица. Насиб Гасанов является основателем и владельцем NEQSOL Holding, тогда как должность генерального директора Vodafone Украина занимает Ольга Устинова.

К слову, украинские операмобильные операторы, в том числе и Vodafone Украина, рассматривают возможность перехода на иной способ оплаты. Речь идет о переходе к системе, при которой абонентская плата не потребуется. То есть пользователи будут платить не за месяц, а за фактически использованные минуты на звонки, отправленные сообщения и интернет-трафик.