Хто володіє Vodafone Україна

NEQSOL Holding завершив придбання Vodafone Україна 3 грудня 2019 року. Вартість угоди становила 734 мільйони доларів, зокрема близько 84 мільйонів доларів передбачили як відкладений платіж, йдеться на сайті NEQSOL Holding.

Угоду профінансувала група міжнародних фінансових установ та інвесторів за участю J.P. Morgan Securities і Raiffeisen Bank International.

Засновник і власник NEQSOL Holding Насіб Гасанов заявляв, що придбання українського оператора відповідає стратегії міжнародного розширення групи. За його словами, компанія планувала довгостроково інвестувати в розвиток телекомунікаційного бізнесу та впровадження нових технологій.

Чим займається NEQSOL Holding

NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, яка працює в телекомунікаційній, нафтогазовій, будівельній і високотехнологічній галузях. Географія її діяльності охоплює, зокрема, Азербайджан, Туреччину, Казахстан, Велику Британію, США та Об'єднані Арабські Емірати.

Хто керує Vodafone Україна

Власник компанії та її керівник – різні особи. Насіб Гасанов є засновником і власником NEQSOL Holding, тоді як посаду генеральної директорки Vodafone Україна обіймає Ольга Устинова.

До слова, українські мобільні оператори, зокрема й Vodafone Україна, розглядають перехід на інший спосіб оплати. Йдеться про про перехід до системи, при якій абонплата не буде потрібно. Тобто користувачі платили не за місяць, а за фактично вихористані хвилини на дзвінки, використані повідомлення та інтернет-трафік.