Подразделение ТікТок в США может получить нового владельца: кому хватает смелости и денег
Источник:Bloomberg
В США очень обеспокоены возможным влиянием Китая на ТикТок и даже рассматривают возможность его запретить. Впрочем, ситуация может получить неожиданный поворот.
Сенат США обязал компанию ByteDance продать ТикТок. В противном случае будет рассматриваться вопрос о блокировке ресурса на территории страны.
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ByteDance пошел в суд и оспаривает решение. Компания заявила, что не намерена продавать свое американское подразделение.
Пока идут споры в суде, миллиардер Фрэнк МакКорт, который достиг успеха в сфере недвижимости, уже планирует создание консорциума, чтобы принять участие в тендере.
Бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и исполнительный директор инвестиционной компании McCourt Global является вероятным претендентом на платформу, принадлежащую китайской ByteDance Ltd.,
– сообщает Bloomberg.
Впрочем, эта сделка, если и состоится, то предусматривает большие расходы. По расчетам аналитиков, может идти речь о 30 – 40 миллиардах долларов. Кстати, МакКорт далеко не единственный, кого заинтересовала эта сделка. Бывший министр финансов США Стив Мнучин также готов побороться за долю ByteDance в США. Ходят разговоры, что в борьбу может вступить и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.
Ранее мы писали о том, что США помешали российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести из-под санкций 1,5 миллиарда долларов.