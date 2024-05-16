Подразделение ТікТок в США может получить нового владельца: кому хватает смелости и денег

В США очень обеспокоены возможным влиянием Китая на ТикТок и даже рассматривают возможность его запретить. Впрочем, ситуация может получить неожиданный поворот.

Сенат США обязал компанию ByteDance продать ТикТок. В противном случае будет рассматриваться вопрос о блокировке ресурса на территории страны.

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ByteDance пошел в суд и оспаривает решение. Компания заявила, что не намерена продавать свое американское подразделение.

Пока идут споры в суде, миллиардер Фрэнк МакКорт, который достиг успеха в сфере недвижимости, уже планирует создание консорциума, чтобы принять участие в тендере.

Бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и исполнительный директор инвестиционной компании McCourt Global является вероятным претендентом на платформу, принадлежащую китайской ByteDance Ltd.,

– сообщает Bloomberg.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Впрочем, эта сделка, если и состоится, то предусматривает большие расходы. По расчетам аналитиков, может идти речь о 30 – 40 миллиардах долларов. Кстати, МакКорт далеко не единственный, кого заинтересовала эта сделка. Бывший министр финансов США Стив Мнучин также готов побороться за долю ByteDance в США. Ходят разговоры, что в борьбу может вступить и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Ранее мы писали о том, что США помешали российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести из-под санкций 1,5 миллиарда долларов.