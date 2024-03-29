Перепутали союзников: какая страна сотрудничает с россиянами в обходе санкций

Несмотря на более десятка пакетов санкций россиянам удается обходить ограничения. Это возможно из-за того, что некоторые страны ставят деньги оккупантов в высший приоритет, чем международное партнерство.

Надежный союзник россиян

В целом политические отношения между Арменией и Россией якобы стали более напряженными. Но даже беглый анализ торговых отношений показал, что на самом деле их отношения процветают, по крайней мере в экономическом секторе.

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В частности, после введения санкций против России Армения увеличила экспорт в Россию аж в 3 раза. Поэтому страны Запада обвиняют Ереван в несоблюдении санкций. Более того – сейчас агрессор является главным торговым партнером Армении.

В период полномасштабного вторжения Россия стала занимать 35% армянского экспорта. Зато страны ЕС составляют лишь 13% этого показателя.

Высокая зависимость армянской экономики от торговли с Россией практически сделала невозможным присоединение страны к санкциям против Москвы без риска беспрецедентного экономического спада,

– сообщают аналитики.

Зато политически армянское правительство заявляет о переориентации на Запад. Как это должно согласовываться с экономической зависимостью от России – пока неизвестно, как пока и неизвестны шаги, которые могли бы помочь исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Финляндия не захотела работать с турецкой авиакомпанией, которая связана с Россией.