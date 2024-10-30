Индийская компания помогает России получать передовые технологии ИИ

Индийская фармацевтическая компания Shreya Life Sciences способствует передаче России передовых ИИ-технологий. Речь идет, в частности, о чипах от Nvidia.

Как происходят поставки чипов в Россию

Как сообщает Bloomberg, Shreya Life Sciences экспортировала в Россию более 1 тысячи серверов Dell PowerEdge XE9680 с чипами Nvidia H100 с апреля по август прошлого года. Эти технические средства адаптированы к использованию ИИ.

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Обратите внимание! Санкции запрещают некоторые компоненты, содержащиеся в этих серверах. Дело в том, что эти элементы могут использоваться в военных разработках.

Shreya осуществляет перевозку таких компонентов, начиная с сентября 2022 года. Общая стоимость этих поставок достигла – 300 миллионов долларов.

Нужно понимать, что Индия является лишь пунктом транзита. Эти товары производит именно Малайзия. Далее они поступают на индийскую территорию, а затем в Россию.

Заметьте! Российские компании, которые импортируют эти чипы – Main Chain Ltd. и I.S LLC.