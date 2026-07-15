Основатель известной китайской компании стал самым богатым среди разработчиков ИИ

Основатель китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн возглавил список самых богатых в мире предпринимателей, занимающихся разработкой моделей искусственного интеллекта. После нового раунда финансирования его личное состояние более чем удвоилось.

Состояние основателя DeepSeek резко выросло

По оценкам Bloomberg, после последнего раунда привлечения инвестиций состояние Ляна Вэньфэна из DeepSeek увеличилось с примерно 16,7 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов.

Благодаря этому китайский предприниматель опередил других известных основателей компаний, специализирующихся на создании моделей искусственного интеллекта, в частности Дарио Амодея из Anthropic и Грега Брокмана из OpenAI.

При этом Bloomberg учитывал только компании, основным направлением деятельности которых является разработка моделей искусственного интеллекта.

Основная часть капитала Ляна связана именно с DeepSeek. После раунда финансирования в июне 2026 года:

компания привлекла 7,4 миллиарда долларов;

ее рыночная оценка выросла до 50 миллиардов долларов;

сам Лян инвестировал в компанию 3 миллиарда долларов.

После привлечения новых инвесторов его доля в DeepSeek, по оценкам Bloomberg, сократилась примерно до 78%, однако именно она составляет преобладающую часть его состояния.

Известно, почему состояние в 36 миллиардов долларов позволило Ляну Вэньфэну подняться на восьмое место среди самых богатых людей Китая: стремительный рост роли компаний, специализирующихся на разработке искусственного интеллекта.

Кто такой Лян Вэньфэн и DeepSeek

Лян Вэньфэн родился в 1985 году в китайской провинции Гуандун. Он получил образование в Чжэцзянском университете, где изучал электронную инженерию и получил степень магистра в области информационно-коммуникационной инженерии.

До запуска DeepSeek предприниматель основал хедж-фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management вместе с двумя бывшими однокурсниками.

Компания DeepSeek была создана в 2023 году как отдельный проект на базе AI-подразделения High-Flyer. В начале 2025 года компания привлекла внимание мировой технологической индустрии после презентации модели ИИ, которая продемонстрировала производительность, сопоставимую с американскими конкурентами, но при значительно более низких затратах на разработку.

Недавно компания также представила модель DeepSeek V4, заявив о ее совместимости с процессорами китайской компании Huawei.

К слову, в течение следующих 5 лет Европа может опередить США по количеству богатых людей. Так, известно, что только Польша должна занять первое место среди стран ЕС по приросту миллиардеров на 123%.

Несмотря на инфляцию и мировой кризис, растет число людей, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Число таких людей во всем мире вскоре может достичь отметки в 4 тысячи. Сейчас, в 2026 году, согласно отчету о богатстве Knight Frank, число долларовых миллиардеров составляет 3 110.