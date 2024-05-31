Новый рейтинг миллиардеров: Безос снова самый богатый, Аметов – единственный украинец

Bloomberg обновил мировой рейтинг миллиардеров. На вершине таблицы произошли некоторые изменения.

Безос опять стал лидером

Основатель компании Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире. Его состояние составляет 205 миллиардов долларов, с начала года показатель вырос на 27,9 миллиарда долларов.

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Безосу удалось обогнать владельца LVMH Бернара Арно, у которого сейчас 203 миллиарда долларов. Чуть меньше у Илона Маска, который замыкает тройку лидеров – 202 миллиарда долларов.

После них расположились Марк Цукерберг со 169 миллиардами долларов и соучредитель Google Ларри Пейдж, у которого 156 миллиардов долларов.

В десятку лидеров также вошли:

Билл Гейтс – 152 миллиарда;

Стив Балмер – 148 миллиардов;

Сергей Брин – 147 миллиардов;

Ларри Эллисон – 138 миллиардов;

Уоррен Баффет – 133 миллиарда.

Есть ли в рейтинге украинцы

В список 500 самых богатых людей в мире вошел только один украинец – Ринат Ахметов. Сейчас у него 6,44 миллиарда долларов, он занимает 451 место.