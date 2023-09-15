Детям не достался: на кого россияне переоформили нефтяной бизнес Пригожина в Сирии

Россияне продолжают дерибан активов главы террористической организации ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. У его нефтяного бизнеса в Сирии теперь новый собственник.

23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе, к расследованию которой россияне испугались привлекать международных экспертов. Не прошло и месяца, как россияне уже активно делят между собой активы империи бывшего главы ППК "Вагнер".

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Кто борется за активы Пригожина

Как ранее писала The New York Times, после смерти Пригожина в борьбу за его активы включились сразу несколько сил. Вырвать долю из его наемников, фабрики троллей и бизнеса в Африке хотят Служба внешней разведки (СВР) и разведка Минобороны — Главное управление Генштаба (ГРУ).

Существует информация, что медиабизнес отойдет к СВР, которая нацелена на пропаганду и дезинформацию за границей. В то же время Минобороны и ГРУ должны получить наемников и бизнес бывшего главы террористической ППК "Вагнер" на африканском континенте.

Кто завладел нефтяным бизнесом Пригожина

12 сентября сменился владелец компании "Велада", занимающейся добычей нефти в Сирии. Им стал полицейский из Санкт-Петербурга Владимир Зленко. Ему 27 лет, до 2021 года, он служил полицейским и получал зарплату в управлении МВД в Приморском районе Петербурга.

Пока неизвестно, это человек из области влияния СВР или ГРУ. Также это первый случай смены собственника в компании Пригожина, ранее бизнес просто ликвидировали.