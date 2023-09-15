23 серпня Прігожин загинув в авіакатастрофі, до розслідування якої росіяни злякалися залучати міжнародних експертів. Не пройшло й місяця, як росіяни вже активно ділять між собою активи імперії колишнього очільника ПВК "Вагнер".

Читайте також Російським олігархам вдалося вивести з Європи 50 мільярдів доларів

Хто змагається за активи Прігожина

Як раніше писала The New York Times, після смерті Прігожина у боротьбу за його активи включилися одразу декілька сил. Урвати частку з його найманців, фабрики тролів та бізнесу в Африці хочуть Служба зовнішньої розвідки (СВР) та розвідка Міноборони — Головне управління Генштабу (ГРУ).

Існує інформація, що медіабізнес відійде до СВР, яка націлена на пропаганду та дезінформацію за кордоном. Натомість Міноборони та ГРУ мали б отримати найманців та бізнес колишнього очільника терористичної ПВК "Вагнер" на африканському континенті.

Хто заволодів нафтовим бізнесом Прігожина

12 вересня змінився власник компанії "Велада", яка займається видобутком нафти у Сирії. Ним став поліцейський із Санкт-Пєтєрбурга Владімір Злєнко. Йому 27 років, до 2021 року він служив поліцейським і отримував зарплату в управлінні МВС у Приморському районі Пєтєрбурга.

Наразі невідомо, чи це людина з області впливу СВР чи ГРУ. Також це перший випадок зміни власника у компанії Прігожина, раніше бізнес просто ліквідовували.