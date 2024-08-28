Кто такой Илон Маск и с чего он начинал свой путь

Илон Маск - известный американский предприниматель, инженер, изобретатель и миллиардер. Он основал и возглавляет компанию SpaceX, является соучредителем и генеральным директором Tesla, а также инвестором и соучредителем нескольких других технологических компаний.

С чего начинал Илон Маск

Маск прославился своими амбициозными планами, такими как колонизация Марса, развитие искусственного интеллекта и переход на возобновляемые источники энергии.

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Свой путь предпринимателя он начал еще в подростковом возрасте. В 12 лет Илон Маск создал космическую видеоигру под названием Blastar, где игроки должны были уничтожить инопланетный корабль, перевозивший оружие массового поражения. За эту игру он получил 500 долларов.

Интересно! В начале своей карьеры Илон Маск вместе с братом Кимбалом решил войти в бизнес, обращаясь к предпринимателям для организации встреч. Питер Николсон из Банка Новой Шотландии стал его наставником и предложил ему летнюю стажировку с оплатой 14 долларов в час.

Впоследствии, во время учебы в университете Маск занимался продажей компьютеров и комплектующих из комнаты в общежитии, успешно помогая однокурсникам решать технические проблемы.

Заметьте! Во время учебы в Университете Пенсильвании он превратил дом с 10 спальнями в ночной клуб по выходным, оставаясь трезвым и зарабатывая достаточно для покрытия арендной платы в месяц.

Что было дальше

После своих ранних успехов Илон Маск продолжил создавать новые стартапы. В 1995 году он вместе с братом Кимбалом основал компанию Zip2. В 1999 году она продавалась за 307 миллионов долларов, принеся Маску 22 миллиона долларов.

Кстати! В том же году он основал X.com, которая впоследствии стала PayPal и была приобретена eBay за 1,5 миллиарда долларов, что принесло Маску 165 миллионов.

В 2002 году Маск основал SpaceX, которая преуспела в космических полетах, а в 2004 году стал инвестором и руководителем Tesla, которая стала ведущим производителем электромобилей. Он также основал OpenAI в 2015 году и Neuralink в 2016 году.

В 2022 году Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя нынешняя оценка его доли значительно снизилась.

Какое состояние имеет Илон Маск сейчас

Сейчас Илон Маск владеет состоянием, которое оценивается в 244 миллиарда долларов, из которых 14,6 миллиарда он добавил к своему капиталу с начала года.

Интересно! SpaceX, основана в 2002 году, сейчас оценивается в почти 180 миллиардов долларов после последнего тендерного предложения в декабре 2023 года. За четыре года акции компании выросли в пять раз.