Кто на самом деле владеет "Новой почтой": бизнесмены, создавшие гиганта в сфере доставки

"Новая почта" стала одним из самых известных украинских брендов, а ее услугами ежедневно пользуются миллионы людей. При этом за развитием компании стоят предприниматели, которые основали бизнес в начале 2000-х годов и впоследствии превратили его в крупную логистическую группу.

Кто является владельцами "Новой почты"

Конечными бенефициарными владельцами компании "Новая почта" являются Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Именно эти предприниматели в 2001 году основали службу экспресс-доставки, которая впоследствии стала одним из ведущих игроков украинского логистического рынка. Это подтверждают официальный сайт компании и данные Forbes Ukraine.

Обратите внимание! Вячеслав Климов – украинский предприниматель, имеющий многолетний опыт в бизнесе. Помимо развития "Новой почты", он присоединился к созданию Союза украинских предпринимателей в 2016 году и стал его президентом. Организация объединяет представителей украинского бизнеса и работает над улучшением предпринимательской среды в стране.

Владимир Поперешнюк – второй совладелец компании, который вместе с Климовым развивал бизнес с момента его основания. Он также публично комментирует стратегию развития компании, вопросы логистики и предпринимательства. Оба бизнесмена остаются ключевыми фигурами в управлении и развитии группы NOVA.

Важно! В то же время в истории создания компании важную роль сыграла и Инна Поперешнюк. Официальный сайт "Новой почты" называет ее соучредительницей. Она также известна как предпринимательница и совладелица ресторанного бизнеса. Однако в актуальном списке совладельцев на сайте компании отдельно указаны именно Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

Как "Новая почта" превратилась в большую бизнес-группу

Компания была основана в 2001 году, когда рынок доставки в Украине еще активно формировался. Бизнес развивался вокруг экспресс-перевозки документов, посылок и грузов, а впоследствии компания расширила сеть отделений, внедрила почтоматы и цифровые сервисы для клиентов.

Обратите внимание! Со временем "Новая почта" стала частью группы компаний NOVA, которая охватывает не только доставку, но и другие направления деятельности. Среди них – финансовая компания NovaPay, ИТ-компания Nova Digital, а также Supernova Airlines и Nova Global. Такая структура позволяет группе работать с различными этапами логистики, платежей и международных перевозок.

Компания также развивает международное направление. По информации официального сайта Nova Post, ее представительства работают в странах Европы, а сеть обслуживания охватывает международные маршруты между Украиной и европейскими государствами. Таким образом, бизнес, созданный в начале 2000-х годов, вышел за пределы внутренней доставки и стал частью международной логистической группы.

Итак, "Новая почта" принадлежит Вячеславу Климову и Владимиру Поперешнюку. Они основали компанию в 2001 году и стали ключевыми владельцами бизнеса, который впоследствии расширился до группы NOVA с логистическим, финансовым и технологическим направлениями.

Ранее мы писали, что "Новая почта" и "Укрпочта" уже обновляют свои сервисы в соответствии с новыми таможенными правилами и советуют продавцам заранее проверять товарные данные.