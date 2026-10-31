Не только косметика и бытовая химия: кому на самом деле принадлежит сеть PROSTOR

За более чем 20 лет работы сеть PROSTOR стала одним из заметных игроков украинского рынка косметики, средств по уходу и бытовой химии. За развитием ритейлера стоит украинский предприниматель Вадим Тугай, который начал этот бизнес в Днепре.

Кто является владельцем сети PROSTOR

Владельцем сети магазинов PROSTOR является украинский предприниматель Вадим Тугай. Он основал бизнес в 2005 году, открыв первый магазин в Днепре, пишет All Retail. Со временем локальный ритейлер превратился в одну из крупнейших украинских сетей в сегменте drogerie – магазинов, специализирующихся на косметике, средствах личной гигиены и товарах для дома.

Компания работает под брендом PROSTOR, а юридическим лицом, развивающим сеть, является ООО "НУМИС". По данным СМИ, именно эта компания управляет бизнесом, а ее владельцем является Вадим Тугай. Предприниматель также известен тем, что ранее был связан с развитием сети EVA, но впоследствии сосредоточился на собственном проекте.

Интересно! В ассортименте PROSTOR представлены декоративная косметика, парфюмерия, средства по уходу за кожей и волосами, бытовая химия, товары для гигиены и дома. Помимо продукции известных украинских и международных производителей, сеть развивает собственные торговые марки.

Важным этапом развития стало приобретение сети "Космо". В 2019 году Вадим Тугай завершил сделку по ее покупке, что позволило PROSTOR укрепить позиции на украинском рынке.

Что известно о масштабах бизнеса и будущем PROSTOR

По итогам 2025 года сеть насчитывала около 468 магазинов в 22 регионах Украины. В том же году выручка компании, по данным Forbes Ukraine, составила 5,7 миллиарда гривен – примерно на 12% больше, чем годом ранее. Эти показатели свидетельствовали о том, что PROSTOR оставался значимым игроком украинского розничного рынка.

Обратите внимание! В июне 2026 года вокруг будущего сети возникла неопределенность: появились сообщения о возможном прекращении работы магазинов. Однако впоследствии компания опровергла информацию о полной ликвидации бизнеса. В PROSTOR пояснили, что проводят оптимизацию операционных процессов, пересматривают расходы и закрывают отдельные торговые точки, которые работают недостаточно эффективно.

Следующим этапом должно стать изменение позиционирования бренда. Согласно информации, обнародованной в октябре 2026 года, сеть планирует в большей степени ориентироваться на доступные цены, обновлять формат магазинов и расширять ассортимент. Компания также заявляла о намерении сохранить не менее 380 торговых точек после оптимизации.

Итак, PROSTOR остается бизнесом Вадима Тугая, который начался с одного магазина в Днепре. Сейчас компания сосредоточена на повышении эффективности и обновлении своей бизнес-модели, а не на полном прекращении деятельности.

Ранее мы писали, что совладельцами сети "АТБ" являются Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Каждому из них принадлежит по 33,3% компании.