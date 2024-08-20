Покупай украинское и получай за это деньги: как работает Национальный кэшбэк
Источник:Михаил Федоров
Украинцы смогут получать кэшбек от государства за покупку товаров украинского производства. Ежемесячная сумма "возвратов" может достигать 3 тысяч гривен.
Как работает эта программа
Программа кэшбэка будет работать через Дию. Непосредственно в приложении гражданин сможет проверить сумму начисленной "компенсации" и потратить эти средства на оплату определенных услуг.
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За эти деньги можно будет оплатить коммуналку, задонатить на армию, приобрести военные облигации. Также их можно потратить на транспорт, мобильную связь, спорт, кино и оплатить медицинские услуги.
Федоров также отметил, что украинские производители и продавцы смогут участвовать в этой программе. Для этого нужно будет пройти регистрацию в Дии.
С точки зрения реализации это достаточно сложная комплексная услуга, за которой стоит куча взаимодействий между реестрами. Однако для украинцев в пользовании все будет, как всегда – в несколько кликов. Это будет так же просто, как податься на "ковидную тысячу" или выплату для ВПО. Без лишних визитов в госучреждения и банки,
– отмечает Федоров.
Обратите внимание! Полноценно эта услуга должна заработать в сентябре.