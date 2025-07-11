Кто стоит за Labubu и почему эти игрушки скупают во всем мире

Игрушки Labubu стали новым объектом одержимости миллионов людей в мире. Идея "слепых коробок", когда вы не можете предсказать, какую именно игрушку покупаете, сделала маленьких пушистых монстров буквально каноническими в коллекционной культуре.

Идея создания Labubu

За этой интригой стоит гигантский бизнес, который принес компании Pop Mart сотни миллионов долларов. В чем феномен Labubu, кто их создал и как это превратилось в одну из самых успешных историй современного розничного рынка, разбирался 24 Канал.

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Labubu впервые появился в 2015 году как герой книги гонконгского иллюстратора Касинга Лунга. Его образ – это смесь эльфа, животного и немного чего-то темного. Он похож одновременно и на что-то милое, и на что-то странное. Это сочетание подсознательно цепляет, вызывая симпатию, любопытство или даже легкий дискомфорт. И именно в этом – часть секрета.

Касинг Лунг создал персонажа Labubu

В 2019 году Касинг Лунг заключил сделку с китайским гигантом коллекционных игрушек Pop Mart, что дало персонажу новую жизнь. Компания адаптировала его под формат blind-box, придала фигуркам физическую форму, серии, сезонность и начала масштабное производство.

Blind box-культура: что это и почему все это покупают Blind-box (буквально – "слепая коробка") – это когда ты покупаешь коробку с фигуркой, не зная, что внутри. Это как мини-лотерея. Обычно в коллекции 12 – 14 героев, включая редких и суперредких. Ты хочешь собрать их всех, поэтому может сформироваться зависимость.

Этот формат отлично работает:

Во-первых, вызывает эффект азарта.

Во-вторых, стимулирует повторные покупки.

А в-третьих, провоцирует обмен между фанатами и даже спекуляции на вторичном рынке.

Labubu – одна из самых успешных blind-box серий в мире.

Покупая Лабубу, вы не знаете какой герой вам попадется / Фото reddit

Сколько заработала Pop Mart на Labubu

В 2023 – 2024 годах Labubu стал настоящей международной сенсацией. Звезды, инфлюенсеры и обычные коллекционеры выкладывали сотни фото с фигурками в Instagram и TikTok. Фанаты создавали собственные истории, снимали распаковку, украшали комнаты, машины и даже свадьбы персонажами Labubu.

Важно. Pop Mart – одна из крупнейших компаний в сфере дизайнерских игрушек в мире. Серия Labubu принесла 410 миллионов долларов, став самым успешным продуктом компании. При этом рост доходов от Labubu составил более 80% за год.

В конце концов, Labubu – это и бизнес-модель, и социальный феномен, и зеркало современного человека, который хочет неожиданности и эмоциональной привязанности в виде 8-сантиметровой фигурки.