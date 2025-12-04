Игрушки Labubu вошли в ТОП-5 запросов Google: в чем секрет популярности
- Игрушки Labubu заняли 4 место в общем рейтинге запросов Google в Украине в 2025 году и 1 место в категории "Покупки".
- Labubu стал популярным из-за своей уникальности и поддержку известных звезд, что привлекло международное внимание.
Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев в 2025 году. Запрос "Лабубу" занял 4 место в общем рейтинге, а в категории "Покупки" – 1 место.
Какое место Labubu в рейтинге и кто еще попал в список?
Google традиционно подводит годовые итоги и публикует итоговый рейтинг запросов, которые продемонстрировали наибольший рост интереса среди украинских пользователей в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на блог Google.
Анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, что больше всего интересовали украинцев в течение года.
Запрос "Лабубу" вошел в первую пятерку самых популярных запросов года. Перед ним в рейтинге находятся такие запросы:
- "График отключения света";
- "Холостяк 2025";
- "Игра в кальмара 2".
В первую десятку также вошли запросы: "Лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".
Кроме этого, запрос по игрушкам Labubu стал лидером года в категории "Покупки".
Почему Labubu стали популярными?
В 2023 – 2024 годах Labubu стал настоящей международной сенсацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Aol.
Labubu впервые появился в 2015 году как герой книги гонконгского иллюстратора Касинга Лунга. Его образ – это смесь эльфа, животного и немного чего-то темного. Он похож одновременно и на что-то милое, и на что-то странное. Это сочетание подсознательно цепляет, вызывая симпатию, любопытство или даже легкий дискомфорт. И именно в этом – часть секрета.
Касинг Лунг создал персонажа Labubu / фото Google
В 2019 году Касинг Лунг заключил сделку с китайским гигантом коллекционных игрушек Pop Mart, что дало персонажу новую жизнь. Компания адаптировала его под формат blind-box, придала фигуркам физическую форму, серии, сезонность и начала масштабное производство.
Аналитики считают, что феномен Лабубу – это часть более широкого явления, речь идет об эмоциональном потреблении. Во времена неопределенности, люди ищут способы сохранить психологическую стабильность. И вот, неожиданно этим способом становится игрушка с мультяшным взглядом.
Популярность Лабубу не ограничивается только внутренним рынком Азии. Их активно популяризируют и западные звезды. Куклы появлялись в руках Рианны, Ким Кардашьян и Дэвида Бекхэма. После каждого упоминания в СМИ или соцсетях цена редких Лабубу растет на десятки или даже сотни долларов.
Что еще известно о Labubu?
В ноябре 2025 года шведское агентство по химическим веществам обнаружило высокий уровень запрещенного вещества DEHP в игрушках Labubu. Таможня изъяла более 5 300 пиратских Labubu, популярных из-за высокого спроса, содержащих токсичные вещества, запрещенные в ЕС.
Pop Mart International Group Ltd. сообщил о росте доходов на 250% в третьем квартале 2025 года благодаря популярности игрушек Labubu. Несмотря на рекордные показатели продаж, эксперты предупредили о спаде спроса на Labubu, что привело к потере около 13 миллиардов долларов капитализации в сентябре.
Люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, Tiffany, и Loewe, начали использовать персонажей игрушек для привлечения молодой аудитории и освежения имиджа. Такие сотрудничества, в частности с популярным на сегодня брендом Labubu, призваны освежить имидж и привлечь молодую аудиторию.