Игрушки Labubu вошли в ТОП-5 запросов Google: в чем секрет популярности

Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев в 2025 году. Запрос "Лабубу" занял 4 место в общем рейтинге, а в категории "Покупки" – 1 место.

Какое место Labubu в рейтинге и кто еще попал в список?

Google традиционно подводит годовые итоги и публикует итоговый рейтинг запросов, которые продемонстрировали наибольший рост интереса среди украинских пользователей в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, что больше всего интересовали украинцев в течение года.

Запрос "Лабубу" вошел в первую пятерку самых популярных запросов года. Перед ним в рейтинге находятся такие запросы:

"График отключения света";

"Холостяк 2025";

"Игра в кальмара 2".

В первую десятку также вошли запросы: "Лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

Кроме этого, запрос по игрушкам Labubu стал лидером года в категории "Покупки".

Почему Labubu стали популярными?

В 2023 – 2024 годах Labubu стал настоящей международной сенсацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Aol.

Labubu впервые появился в 2015 году как герой книги гонконгского иллюстратора Касинга Лунга. Его образ – это смесь эльфа, животного и немного чего-то темного. Он похож одновременно и на что-то милое, и на что-то странное. Это сочетание подсознательно цепляет, вызывая симпатию, любопытство или даже легкий дискомфорт. И именно в этом – часть секрета.





Касинг Лунг создал персонажа Labubu / фото Google

В 2019 году Касинг Лунг заключил сделку с китайским гигантом коллекционных игрушек Pop Mart, что дало персонажу новую жизнь. Компания адаптировала его под формат blind-box, придала фигуркам физическую форму, серии, сезонность и начала масштабное производство.

Аналитики считают, что феномен Лабубу – это часть более широкого явления, речь идет об эмоциональном потреблении. Во времена неопределенности, люди ищут способы сохранить психологическую стабильность. И вот, неожиданно этим способом становится игрушка с мультяшным взглядом.

Популярность Лабубу не ограничивается только внутренним рынком Азии. Их активно популяризируют и западные звезды. Куклы появлялись в руках Рианны, Ким Кардашьян и Дэвида Бекхэма. После каждого упоминания в СМИ или соцсетях цена редких Лабубу растет на десятки или даже сотни долларов.

Что еще известно о Labubu?