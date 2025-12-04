Іграшки Labubu увійшли до ТОП-5 запитів Google: у чому секрет популярності

Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2025 році. Запит "Лабубу" посів 4 місце в загальному рейтингу, а у категорії "Покупки" – 1 місце.

Яке місце Labubu в рейтингу і хто ще потрапив до списку?

Google традиційно підводить річні підсумки та оприлюднює підсумковий рейтинг запитів, які продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на блог Google.

Аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.

Запит "Лабубу" увійшов до першої п’ятірки найпопулярніших запитів року. Перед ним у рейтингу знаходяться такі запити:

"Графік відключення світла";

"Холостяк 2025";

"Гра в кальмара 2".

До першої десятки також увійшли запити: "Лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

Окрім цього, запит щодо іграшок Labubu став лідером року у категорії "Покупки".

Чому Labubu стали популярними?

У 2023 – 2024 роках Labubu став справжньою міжнародною сенсацією, пише 24 Канал з посиланням на Aol.

Labubu вперше з'явився у 2015 році як герой книжки гонконзького ілюстратора Касінга Лунга. Його образ – це суміш ельфа, тваринки та трішки чогось темного. Він схожий водночас і на щось миле, і на щось дивне. Це поєднання підсвідомо чіпляє, викликаючи симпатію, цікавість або навіть легкий дискомфорт. І саме в цьому – частина секрету.





Касінг Лунг створив персонажа Labubu / фото Google

У 2019 році Касінг Лунг уклав угоду з китайським гігантом колекційних іграшок Pop Mart, що дало персонажу нове життя. Компанія адаптувала його під формат blind-box, надала фігуркам фізичну форму, серії, сезонність і почала масштабне виробництво.

Аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, ідеться про емоційне споживання. У часи невизначеності, люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось, неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.

Популярність Лабубу не обмежується тільки внутрішнім ринком Азії. Їх активно популяризують і західні зірки. Ляльки з'являлися в руках Ріанни, Кім Кардаш'ян і Девіда Бекхема. Після кожного згадування у ЗМІ чи соцмережах ціна рідкісних Лабубу зростає на десятки чи навіть сотні доларів.

Що ще відомо про Labubu?