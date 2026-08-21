Латвия обнародовала "черный список": 170 компаний продолжают торговать с Россией и Беларусью
В Латвии впервые обнародовали информацию о компаниях, экспортирующих товары в Россию или Беларусь либо импортирующих продукцию из этих стран. В списке за июль оказались около 170 предприятий –, среди которых есть большие производители и фармацевтические компании.
Почему Латвия обнародовала данные о компаниях
Центральное статистическое управление Латвии начало ежемесячно публиковать на своем сайте перечень зарегистрированных в стране компаний, которые ведут торговлю с Россией или Беларусью. Ранее такая информация не была доступна широкой общественности из-за ограничений, связанных с конфиденциальностью налоговых данных, пишет LSM.
Решение о публикации информации принял Сейм Латвии. В июне депутаты внесли изменения в Закон о поддержке гражданского населения в Украине.
Цель такого решения – сделать торговые связи латвийского бизнеса с Россией и Беларусью более прозрачными и сократить финансовые поступления в экономику государств-агрессоров.
Какие компании попали в список
В первом обнародованном списке, содержащем данные за июль 2026 года, числится около 170 компаний. Среди них:
- "Grideks";
- "Lauma Fabrics";
- Химический завод "Biolars" в Олайне;
- "Olpha".
Таким образом, речь идет не только о небольших компаниях, но и об известных производителях, в частности представителях фармацевтической и химической отраслей.
Некоторые предприятия уже прокомментировали вопрос о продолжении торговли с Россией и Беларусью:
- В "Grideks" заявили, что компания ориентируется на расширение присутствия на рынках ЕС, Северной Америки и других стран. В то же время там отметили, что переориентация экспорта в фармацевтической отрасли требует времени.
- "Grideks" также пояснила, что ситуация не является уникальной для компании, поскольку другие международные фармацевтические производители также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.
Какой удар для России готовит Латвия
В июне стало известно, что новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет разорвать все торговые отношения Латвии с Россией. Правительство уже поручило подготовить решение о приостановке импорта и экспорта, однако для отдельных сфер могут быть сделаны исключения.
Полностью прекратить торговлю сразу будет сложно для некоторых отраслей. Прежде всего это касается фармацевтического сектора.
Причина заключается в длительных процедурах сертификации лекарств и медицинской продукции. Производители не могут мгновенно заменить российский рынок другими рынками.
Я знаю, что у них есть план и они постепенно сокращают объемы, но сделать это за один день невозможно,
– пояснил Кулбергс.
Таким образом, Латвия стремится одновременно усилить экономическое давление на Россию и не потерять собственные стратегические производственные возможности.