Латвия обнародовала "черный список": 170 компаний продолжают торговать с Россией и Беларусью

В Латвии впервые обнародовали информацию о компаниях, экспортирующих товары в Россию или Беларусь либо импортирующих продукцию из этих стран. В списке за июль оказались около 170 предприятий –, среди которых есть большие производители и фармацевтические компании.

Почему Латвия обнародовала данные о компаниях

Центральное статистическое управление Латвии начало ежемесячно публиковать на своем сайте перечень зарегистрированных в стране компаний, которые ведут торговлю с Россией или Беларусью. Ранее такая информация не была доступна широкой общественности из-за ограничений, связанных с конфиденциальностью налоговых данных, пишет LSM.

Решение о публикации информации принял Сейм Латвии. В июне депутаты внесли изменения в Закон о поддержке гражданского населения в Украине.

Цель такого решения – сделать торговые связи латвийского бизнеса с Россией и Беларусью более прозрачными и сократить финансовые поступления в экономику государств-агрессоров.

Какие компании попали в список

В первом обнародованном списке, содержащем данные за июль 2026 года, числится около 170 компаний. Среди них:

"Grideks"; "Lauma Fabrics"; Химический завод "Biolars" в Олайне; "Olpha".

Таким образом, речь идет не только о небольших компаниях, но и об известных производителях, в частности представителях фармацевтической и химической отраслей.

Некоторые предприятия уже прокомментировали вопрос о продолжении торговли с Россией и Беларусью:

В "Grideks" заявили, что компания ориентируется на расширение присутствия на рынках ЕС, Северной Америки и других стран. В то же время там отметили, что переориентация экспорта в фармацевтической отрасли требует времени.

"Grideks" также пояснила, что ситуация не является уникальной для компании, поскольку другие международные фармацевтические производители также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.

Какой удар для России готовит Латвия

В июне стало известно, что новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет разорвать все торговые отношения Латвии с Россией. Правительство уже поручило подготовить решение о приостановке импорта и экспорта, однако для отдельных сфер могут быть сделаны исключения.

Полностью прекратить торговлю сразу будет сложно для некоторых отраслей. Прежде всего это касается фармацевтического сектора.

Причина заключается в длительных процедурах сертификации лекарств и медицинской продукции. Производители не могут мгновенно заменить российский рынок другими рынками.

Я знаю, что у них есть план и они постепенно сокращают объемы, но сделать это за один день невозможно,

– пояснил Кулбергс.

Таким образом, Латвия стремится одновременно усилить экономическое давление на Россию и не потерять собственные стратегические производственные возможности.