С Джавелиной и ВСУ: ритейлер LEGO поздравил украинцев с Днем Независимости оригинальным видео

Украина 24 августа отмечает День Независимости. Несокрушимый украинский народ поздравляют с праздником не только мировые лидеры, известные звезды и чиновники, но и крупные международные компании.

В частности, ритейлер бренда LEGO, американская компания Brickmania Toys, опубликовала на своей странице в твитере оригинальное видео. Ролик выражает уважение храбрым украинцам и поздравляет наш народ с Днем Независимости.

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Поздравление от ритейлера LEGO

Американский ритейлер производителя игрушек LEGO создал видеопоздравление Украины с Днем Независимости. В нем компания использовала реальные наборы конструкторов, ранее выпущенных в знак поддержки нашего государства в борьбе против российских оккупантов.

Так, на видео видны фигурки в стиле LEGO, олицетворяющие образы украинских военных, Владимира Зеленского, самолета "Мрія", истребителей МиГ-29, бронетехники ВСУ, Bayraktar и уже известной на весь мир "Святой Джавелины". При этом на фоне видео звучит национальный гимн Украины.

Brickmania с гордостью представляет (в видео – ред. 24 канал) почет храбрым людям Украины, а также празднование Дня Независимости Украины и нашу линейку украинских игрушек. Слава Украине!

– подписала Brickmania Toys свое видеопоздравление.