Зокрема, ритейлер бренду LEGO, американська компанія Brickmania Toys, опублікувала на своїй сторінці у твітері оригінальне відео. Ролик віддає шану хоробрим українцям й вітає наш народ з Днем Незалежності.

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Привітання від ритейлера LEGO

Американський ритейлер виробника іграшок LEGO створив відеопривітання України із Днем Незалежності. У ньому компанія використала реальні набори конструкторів, що раніше були випущені на знак підтримки нашої держави у боротьбі проти російських окупантів.

Так, на відео видно фігурки у стилі LEGO, що втілюють образи українських військових, Володимира Зеленського, літака "Мрія", винищувачів МіГ-29, бронетехніки ЗСУ, Bayraktar та вже відомої на увесь світ "Святої Джавеліни". При цьому, на тлі відео лунає національний гімн України.

Brickmania з гордістю представляє (у відео – ред. 24 канал) шану хоробрим людям України, а також святкування Дня Незалежності України та нашу лінійку українських іграшок. Слава Україні!

– підписала Brickmania Toys своє відеопривітання.