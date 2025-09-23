Где в Украине "зеленые" деньги: топ регионов лесного бизнеса
- В 2024–2025 годах сфера лесного хозяйства в Украине заметно активизировалась, с наибольшим количеством субъектов в Житомирской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
- Количество новых регистраций физических лиц-предпринимателей в первом и втором квартале 2025 года значительно возросло, вдвое превысив показатели начала 2025 года, тогда как количество прекращений деятельности оставалось стабильным.
В 2024–2025 годах лесное хозяйство Украины заметно "оживилось". Больше всего предприятий и физических лиц-предпринимателей в этой сфере сосредоточено в Житомирской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Региональное распределение бизнеса?
После спада количество новых регистраций ФЛП в лесном секторе существенно возросло, об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market, передает 24 Канал.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), наибольшее количество субъектов хозяйствования, работающих в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки, сосредоточено в таких областях:
- Житомирская – 1157
- Ровенская – 1151
- Ивано-Франковская – 1074
- Винницкая – 1058
- Закарпатская – 976
Обратите внимание. Зато меньше всего зарегистрированных компаний в этой сфере – в Тернопольской (291), Кировоградской (398), Николаевской (461), Полтавской (510) и Сумской (578) областях.
Какие компании в лесном секторе?
Если смотреть на количество зарегистрированных компаний, лидерами по уровню присутствия в сфере лесного хозяйства являются:
- м. Киев, Киевская и Закарпатская области – по 311 компаний в каждом регионе
- Львовская область – 267
- Ивано-Франковская область – 230
Меньше всего компаний в этой области зарегистрировано в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях.
Насколько активны ФЛП?
Относительно физических лиц-предпринимателей, наибольшее их количество в сфере лесного хозяйства приходится на:
- Ровенскую (980)
- Житомирскую (971)
- Винницкую (886)
- Ивано-Франковскую (844)
- Хмельницкую (696) области
Зато самые низкие показатели по количеству ФЛП в лесной отрасли в Тернопольской (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской (418) областях.
Какова динамика регистраций и прекращений?
В 2024 году ситуация с регистрациями и прекращениями ФЛП в лесном секторе была относительно стабильной – количество открытий и закрытий бизнесов почти сравнивалось.
Однако в четвертом квартале 2024 года произошел резкий спад регистраций новых ФЛП – их стало почти вдвое меньше по сравнению с предыдущими кварталами,
– говорится в исследовании.
И, как отметили специалисты, в начале 2025 года ситуация изменилась. Так, уже в первом квартале количество новых ФЛП стабилизировалась, а во втором квартале зафиксировано стремительное оживление. В частности, количество новиз регистраций удвоилось, если сравнивать с началом года. Более того, оно превысило все квартальные показатели 2024 года.
Заметьте. Количество прекращений деятельности физических лиц-предпринимателей в этот период оставалось почти неизменным.
Какие проблемы украинского леса?
