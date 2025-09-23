У 2024–2025 роках лісове господарство України помітно "оживилось". Найбільше підприємств та фізичних осіб-підприємців у цій сфері зосереджено у Житомирській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Регіональний розподіл бізнесу?

Після спаду кількість нових реєстрацій ФОПів у лісовому секторі суттєво зросла, про це свідчать результати дослідження YC.Market, передає 24 Канал.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), найбільша кількість суб'єктів господарювання, що працюють у сфері лісового господарства та лісозаготівлі, зосереджена в таких областях:

Житомирська – 1157

Рівненська – 1151

Івано-Франківська – 1074

Вінницька – 1058

Закарпатська – 976

Зауважте. Натомість найменше зареєстрованих компаній у цій сфері – у Тернопільській (291), Кіровоградській (398), Миколаївській (461), Полтавській (510) та Сумській (578) областях.

Які компанії у лісовому секторі?

Якщо дивитися на кількість зареєстрованих компаній, лідерами за рівнем присутності у сфері лісового господарства є:

м. Київ, Київська та Закарпатська області – по 311 компаній у кожному регіоні

Львівська область – 267

Івано-Франківська область – 230

Найменше компаній у цій галузі зареєстровано у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях.

Наскільки активні ФОПи?

Щодо фізичних осіб-підприємців, найбільша їх кількість у сфері лісового господарства припадає на:

Рівненську (980)

Житомирську (971)

Вінницьку (886)

Івано-Франківську (844)

Хмельницьку (696) області

Натомість найнижчі показники за кількістю ФОПів у лісовій галузі у Тернопільській (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській (418) областях.

Яка динаміка реєстрацій та припинень?

У 2024 році ситуація з реєстраціями та припиненнями ФОПів у лісовому секторі була відносно стабільною – кількість відкриттів і закриттів бізнесів майже зрівнювалася.

Однак у четвертому кварталі 2024 року відбувся різкий спад реєстрацій нових ФОПів – їх стало майже вдвічі менше порівняно з попередніми кварталами,

– ідеться у дослідженні.

Та, як наголосили фахівці, на початку 2025 року ситуація змінилася. Так, уже у першому кварталі кількість нових ФОПів стабілізувалася, а в другому кварталі зафіксовано стрімке пожвавлення. Зокрема, кількість новиз реєстрацій подвоїлася, якщо порівнювати з початком року. Ба більше, вона перевищила всі квартальні показники 2024 року.

Зауважте. Кількість припинень діяльності фізичних осіб-підприємців у цей період залишалась майже незмінною.

До слова, 79% агрохолдингів підвищили зарплати, ще 21% планують зробити це до кінця року. При цьому найбільше зростання оплати фіксують серед механізаторів та агрономів.

Які проблеми українського лісу?