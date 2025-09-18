Про це заявила голова комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на заході Мережі захисту національних інтересів ANTS. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голку".
Дивіться також Росія втратить трильйони рублів через танення льодовиків: в яких областях виникнуть проблеми
Як це стосується євроінтеграції?
За словами Климпуш-Цинцадзе, через спорудження вітряків руйнування загрожує 7 з 12 гірських хребтів. І хоча зелена енергетика – це відповідь на виклики війни, під цим так званим прикриттям не можна нищити "зелені легені" та можливості розвитку українських Карпат.
Це порушення наших зобов'язань у сфері європейської інтеграції. І це не єдина проблема Карпат,
– наголосила нардепка.
Через низку поправок у парламенті екологічне законодавство нібито змінюють до невпізнаваності. За допомогою поправок до ключових законопроєктів "ділки" передбачають для себе можливість уникати стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.
Створили міністерство-монстр і ліквідували Міністерство довкілля, яке мало б відігравати важливу роль під час євроінтеграції. Це постріл в ногу й злочин проти держави Україна, бо ми самі себе не лише позбавили можливості мати міністра, який би взаємодіяв зі своїм колегою в ЄС, а втратимо і час, і людей,
– вважає Климпуш-Цинцадзе.
До спільної роботи над питанням захисту Карпат як голова комітету вона запросить мажоритарників регіону й тих політиків, які мають вболівати за долю регіону.
Чому можуть з'явитися курорти-монстри?
Водночас голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів наголосила на тому, що після зведення в Карпатах доріг під вітряки, там також можуть з'явитися курорти-монстри, оскільки "логістика розв'язує всі питання".
Є ті, хто фінансують спорудження вітряків. Згідно з інформацією в ЗМІ, кошти на це дає "Ощадбанк",
– зазначила вона.
Зокрема, раніше "Голка" писала про переміщення виробничих потужностей із Краматорська в Карпати колишніми регіоналами. Йдеться про екснардепа Максима Єфімова та пов'язану з ним компанію "Вітропарки України". Цікаво, що правки для його бізнесу в парламенті лобіює народна обраниця Антоніна Славицька з колишньої "ОПЗЖ".
Вітряки можна було б встановлювати в іншому місці, але сюди протягнуть дороги. А це значить, що дерибанникам буде набагато легше реалізовувати тут землю під курорти,
– переконує Федорів.
Вона також нагадала про боротьбу з курортом-монстром на Свидовці, що триває нині. Натомість ситуацію суттєво погіршив скандальний закон Ігоря Мазепи, який розкритикували Європарламент і Пленум Верховного Суду.
Голова громадської ініціативи сподівається, що депутати також напишуть звернення до Конституційного Суду.
Чому ці території Карпат особливо цінні?
Зі свого боку нардепка Юлія Овчиннікова, яка очолює підкомітет з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду, зауважила, що низка полонин в Карпатах уже мають статус Смарагдової мережі.
Це значить, що не тільки Україна, але і Європа визнали, що це особливо цінні території для захисту рідкісних видів рослин та тварин. Це значить, що ми маємо їх охороняти не лише в рамках зобов'язань по Бернській і Карпатській конвенціях, але й по Оселищній і Пташиній директивах ЄС,
– наголосила вона.
Інші зобов'язання полягають у межах Ukraine Facility, що вимагає дотримуватись для таких проєктів принципу "не завдання суттєвої шкоди" (Do No Significant Harm). Зокрема, обов'язковим є висновок з оцінки впливу на довкілля.
Це наші євроінтеграційні зобов'язання, і їх порушення недопустиме,
– підсумувала Овчиннікова.
Окрім того, вона нагадала, що спільними зусиллями вдалося зупинити прийняття скандального законопроєкту №9516, який передбачав ліквідацію оцінки впливу на довкілля під час санітарних рубок.
Що обговорять із міжнародними партнерами?
Очільниця Мережі захисту національних інтересів Ганна Гопко зазначила, що обговорить це питання з міжнародними партнерами вже наступного тижня під час візиту до Брюсселю. Йдеться про зустрічі з представниками Європарламенту та Єврокомісії.
Тут треба зважати на те, що ми не можемо прийняти відкат українських реформ в екологічній сфері, бо це вдарить по процесу євроінтеграції. Невиконання наших екологічних зобов’язань і знищення українських Карпат вплине негативно на екосистему всього Євросоюзу,
– додала вона.
Вирубка лісів у Карпатах: що відомо
- Нагадаємо, українські Карпати страждають через незаконні рубки, дерибан полонин і будівництво вітрових електростанцій.
- Активісти та місцеві жителі намагаються захистити регіон від незаконних дій, але стикаються з погрозами та складними умовами для проведення моніторингу.
- Натомість урядові рішення та місцева влада іноді сприяють незаконним забудовам і використанню природних ресурсів, раніше розповіла в ексклюзивній колонці для 24 Каналу Ірина Федорів.