Регіональний розподіл бізнесу?
Після спаду кількість нових реєстрацій ФОПів у лісовому секторі суттєво зросла, про це свідчать результати дослідження YC.Market, передає 24 Канал.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), найбільша кількість суб'єктів господарювання, що працюють у сфері лісового господарства та лісозаготівлі, зосереджена в таких областях:
- Житомирська – 1157
- Рівненська – 1151
- Івано-Франківська – 1074
- Вінницька – 1058
- Закарпатська – 976
Зауважте. Натомість найменше зареєстрованих компаній у цій сфері – у Тернопільській (291), Кіровоградській (398), Миколаївській (461), Полтавській (510) та Сумській (578) областях.
Які компанії у лісовому секторі?
Якщо дивитися на кількість зареєстрованих компаній, лідерами за рівнем присутності у сфері лісового господарства є:
- м. Київ, Київська та Закарпатська області – по 311 компаній у кожному регіоні
- Львівська область – 267
- Івано-Франківська область – 230
Найменше компаній у цій галузі зареєстровано у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях.
Наскільки активні ФОПи?
Щодо фізичних осіб-підприємців, найбільша їх кількість у сфері лісового господарства припадає на:
- Рівненську (980)
- Житомирську (971)
- Вінницьку (886)
- Івано-Франківську (844)
- Хмельницьку (696) області
Натомість найнижчі показники за кількістю ФОПів у лісовій галузі у Тернопільській (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській (418) областях.
Яка динаміка реєстрацій та припинень?
У 2024 році ситуація з реєстраціями та припиненнями ФОПів у лісовому секторі була відносно стабільною – кількість відкриттів і закриттів бізнесів майже зрівнювалася.
Однак у четвертому кварталі 2024 року відбувся різкий спад реєстрацій нових ФОПів – їх стало майже вдвічі менше порівняно з попередніми кварталами,
– ідеться у дослідженні.
Та, як наголосили фахівці, на початку 2025 року ситуація змінилася. Так, уже у першому кварталі кількість нових ФОПів стабілізувалася, а в другому кварталі зафіксовано стрімке пожвавлення. Зокрема, кількість новиз реєстрацій подвоїлася, якщо порівнювати з початком року. Ба більше, вона перевищила всі квартальні показники 2024 року.
Зауважте. Кількість припинень діяльності фізичних осіб-підприємців у цей період залишалась майже незмінною.
Які проблеми українського лісу?
- У Карпатах відбудеться виїзне засідання двох комітетів Верховної Ради через критичну ситуацію щодо спорудження вітряків і знищення пралісів у горах.
- Урядові рішення та місцева влада іноді сприяють незаконним забудовам і використанню природних ресурсів, раніше розповіла в ексклюзивній колонці для 24 Каналу Ірина Федорів.