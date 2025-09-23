Региональное распределение бизнеса?

После спада количество новых регистраций ФЛП в лесном секторе существенно возросло, об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market, передает 24 Канал.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), наибольшее количество субъектов хозяйствования, работающих в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки, сосредоточено в таких областях:

Житомирская – 1157

Ровенская – 1151

Ивано-Франковская – 1074

Винницкая – 1058

Закарпатская – 976

Обратите внимание. Зато меньше всего зарегистрированных компаний в этой сфере – в Тернопольской (291), Кировоградской (398), Николаевской (461), Полтавской (510) и Сумской (578) областях.

Какие компании в лесном секторе?

Если смотреть на количество зарегистрированных компаний, лидерами по уровню присутствия в сфере лесного хозяйства являются:

м. Киев, Киевская и Закарпатская области – по 311 компаний в каждом регионе

Львовская область – 267

Ивано-Франковская область – 230

Меньше всего компаний в этой области зарегистрировано в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях.

Насколько активны ФЛП?

Относительно физических лиц-предпринимателей, наибольшее их количество в сфере лесного хозяйства приходится на:

Ровенскую (980)

Житомирскую (971)

Винницкую (886)

Ивано-Франковскую (844)

Хмельницкую (696) области

Зато самые низкие показатели по количеству ФЛП в лесной отрасли в Тернопольской (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской (418) областях.

Какова динамика регистраций и прекращений?

В 2024 году ситуация с регистрациями и прекращениями ФЛП в лесном секторе была относительно стабильной – количество открытий и закрытий бизнесов почти сравнивалось.

Однако в четвертом квартале 2024 года произошел резкий спад регистраций новых ФЛП – их стало почти вдвое меньше по сравнению с предыдущими кварталами,

– говорится в исследовании.

И, как отметили специалисты, в начале 2025 года ситуация изменилась. Так, уже в первом квартале количество новых ФЛП стабилизировалась, а во втором квартале зафиксировано стремительное оживление. В частности, количество новиз регистраций удвоилось, если сравнивать с началом года. Более того, оно превысило все квартальные показатели 2024 года.

Заметьте. Количество прекращений деятельности физических лиц-предпринимателей в этот период оставалось почти неизменным.

Какие проблемы украинского леса?