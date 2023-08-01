Льготы для Единого налога в 2% теперь нет: сколько будут платить предприниматели

Сегодня, 1 августа, вступает в силу закон №8401. Он возвращает довоенные налоги, штрафы за неиспользование РРО и налоговые проверки, а пользоваться льготами ФЛП больше не смогут.

Теперь предприниматели не смогут платить льготный 2% Единый налог. Согласно соглашению, которое Украина заключила с МВФ, а нашему государству вернулась довоенная система налогообложения, сообщает 24 Канал.

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Какой налог теперь будут платить ФЛПы

Если до войны предприниматель находился на 5% системе налогообложения, то его на нее вернут автоматически. Что касается тех, кто регистрировал ФЛП во время войны и выбрал льготную систему, то они могли прийти в налоговую и написать заявление перехода на систему налогообложения, которую могли выбрать сами. Если они этого не сделали, то автоматически перейдут на 5% систему.

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Также ФЛП 1 и 2 групп должны платить Единый налог. Раньше они пошли навстречу и сделали этот платеж добровольным.

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Также предпринимателям напомнили, что будут проверять использование РРО. За невыдачу чека теперь предусмотрен штраф. Впрочем, на самом деле это положение вступит в действие 1 октября 2023 года. Все нарушения, которые были с 1 января 2022 до указанной даты, наказываться не будут.