Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят
С 1 июля предпринимателей может ожидать ряд изменений, которые повлияют на размеры их налогов. В первую очередь правительство планирует отменить льготы, установленные в начале войны.
Что будет с налогами для ФЛПов
С июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос.
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Также законопроектом, за который еще не проголосовано, предусмотрены следующие изменения:
- Будут штрафовать за работу без PPO
С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека.
- Вернут плановые проверки
Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.
- Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы
ФЛПы, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.
Какие налоги сейчас платят предприниматели
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 268,4 гривны;
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривны:
- единый налог – 1340 гривен;
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.