Лидер по производству хумуса возобновляет работу после удара России
- Компания Yofi возобновила производство хумуса в Киеве после российской атаки, о которой сообщили 7 октября.
- Продукция Yofi возвращается на полки супермаркетов, начиная с сети АТБ, после двухмесячного возобновления производства.
На полки одной сети супермаркетов вернется хумус Yofi. Компания восстановилась после российской атаки по Киеву, о которой сообщила 7 октября.
В какие магазины возвращается хумус Yofi?
Yofi возобновила производство продукции в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads компании.
Смотрите также 96% компаний в Украине повысили зарплаты: как они вырастут в 2026 году
В течение 2 месяцев после удара производство активно восстанавливали, чтобы продолжить поставлять продукцию в магазины.
И это только начало, скоро мы вернемся во все сети супермаркетов, а пока бегите в АТБ за нашим хумусом,
– сообщили в компании.
К слову, Yofi – лидер украинского рынка хумуса, который, по данным Forbes Украина, контролирует около 70% сегмента. Площадь завода составляет 2000 квадратных метров, а выручка компании в 2023 году превысила 110 миллионов гривен.
Ежегодно Yofi производит 1 200 тонн продукции, в частности 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш. До российского удара продукцию поставляли в более 1000 магазинов по Украине: сети "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ и тому подобное.
Что известно об ударе по заводу Yofi?
7 октября в компании сообщили об ударе по заводу. В компании заверили, что сотрудники не пострадали и делают все возможное, чтобы восстановить поставки в течение месяца.
Также отметили, что сотрудники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время предприятие претерпело значительные разрушения.
Мы были вынуждены временно приостановить поставки, но уже работаем над восстановлением производства. Планируем вернуться к привычному ритму работы в течение месяца,
– говорится в заявлении компании.
Что известно об ударах России по украинскому бизнесу?
12 ноября ракетный удар повредил склад ООО "Транспортная компания SAT" в Харькове, работу отделения приостановили для оценки ущерба.
Компания Ferrexpo остановила производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате ударов по энергетике на Полтавщине 8 ноября. Речь идет о Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах.
28 октября на Харьковщине в результате российской атаки пострадало предприятие пищевой промышленности по изготовлению макарон "Стрелец". На предприятии изготавливали продукцию под торговой маркой "Зодиак".