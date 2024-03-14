lifecell выписали космический штраф – почему регулятор так жестко наказал мобильного оператора

Компания lifecell будет вынуждена уплатить просто большой штраф. Оказывается, мобильный оператор проигнорировал требования, которые диктует военное время.

Регулятор строго наказал lifecell

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи выписала штраф для мобильного оператора "Лайфселл". Сумма наказания составит 10 миллионов гривен.

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Причина такого большого штрафа – невыполнение требований по готовности к блэкаутам, которые могут возникнуть в случае обстрела россиянами энергетической инфраструктуры. Соответствующие требования устанавливает распоряжение "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения".

Всего в рамках рейда регулятор провел 22 внеплановые проверки. Состоялся осмотр мощностей "Водафон", "Киевстар" и "Лайфселл".

Напомним, в приобретении "Лайфселл" заинтересован французский миллиардер Ксавье Ньель. Однако сделка еще находится на рассмотрении Антимонопольного комитета, у которого возникли сомнения относительно этого приобретения.

Как сообщили в комиссии, нарушения обнаружили у всех трех операторов мобильной связи. Но впоследствии выяснилось, что "Водафон" и "Киевстар" исправили недостатки, а вот "Лайфселл" проигнорировал замечания. По крайней мере, так говорит регулятор.

В частности, "Лайфселл" не согласен со штрафом и будет оспаривать его в суде. Дело в том, что он выписан после повторной проверки, в акте о которой говорится, что компания исправила все недостатки. Поэтому, решение регулятора считают нелогичным.