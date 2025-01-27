Стало известно, насколько вырастут тарифы lifecell

Мобильный оператор lifecell объявил о значительных изменениях в тарифной политике, которые произойдут в течение февраля-марта 2025 года. Компания сокращает количество тарифов, повышает их стоимость и прекращает подключение к некоторым планам.

Ключевые изменения в тарифах

Изменения в условиях тарифных планов продлятся с 5 февраля до 20 марта 2025 года. Детали о новых условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на dev.ua.

К теме lifecell таки повышает тарифы: когда вырастет цена

В течение этого периода:

Пересмотрят цены и наполнение в тарифах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022" и другие.

Отменят возможность подключения новых абонентов к указанным тарифам.

Закроют ряд тарифов, в частности: "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium".

Обратите внимание. Абоненты, которых касаются эти изменения, смогут бесплатно перейти на другие доступные тарифы до 12 февраля 2025 года.

Рост цен: насколько подорожают тарифы

В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%. lifecell отмечает, что последний пересмотр цен состоялся полтора года назад, в сентябре 2023 года, и коснулся лишь 15% абонентов.

Для абонентов, которые хотят оптимизировать расходы, оператор предлагает несколько вариантов:

"Тарифная подписка" – позволяет зафиксировать "старую" стоимость тарифов на несколько месяцев вперед.

При оплате за 6 или 12 месяцев предоставляется скидка 10-15%.

Оплату можно рассрочить на 3 платежа.

Идентифицированное подключение – привязка SIM-карты к персональным данным абонента. Это обеспечивает скидку на тариф и повышает безопасность.

Причины поднятия цен

Оператор объясняет повышение тарифов ростом расходов на:

восстановление поврежденного из-за войны оборудования;

установку резервных источников питания во время обесточиваний;

усиление киберзащиты сети;

разработку новых продуктов и сервисов.

Общее экономическое состояние страны и подорожание электроэнергии, топлива и аренды также стали факторами повышения себестоимости услуг.