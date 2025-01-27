Ключевые изменения в тарифах
Изменения в условиях тарифных планов продлятся с 5 февраля до 20 марта 2025 года. Детали о новых условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на dev.ua.
К теме lifecell таки повышает тарифы: когда вырастет цена
В течение этого периода:
- Пересмотрят цены и наполнение в тарифах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022" и другие.
- Отменят возможность подключения новых абонентов к указанным тарифам.
- Закроют ряд тарифов, в частности: "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium".
Обратите внимание. Абоненты, которых касаются эти изменения, смогут бесплатно перейти на другие доступные тарифы до 12 февраля 2025 года.
Рост цен: насколько подорожают тарифы
В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%. lifecell отмечает, что последний пересмотр цен состоялся полтора года назад, в сентябре 2023 года, и коснулся лишь 15% абонентов.
Для абонентов, которые хотят оптимизировать расходы, оператор предлагает несколько вариантов:
- "Тарифная подписка" – позволяет зафиксировать "старую" стоимость тарифов на несколько месяцев вперед.
- При оплате за 6 или 12 месяцев предоставляется скидка 10-15%.
- Оплату можно рассрочить на 3 платежа.
- Идентифицированное подключение – привязка SIM-карты к персональным данным абонента. Это обеспечивает скидку на тариф и повышает безопасность.
Причины поднятия цен
Оператор объясняет повышение тарифов ростом расходов на:
- восстановление поврежденного из-за войны оборудования;
- установку резервных источников питания во время обесточиваний;
- усиление киберзащиты сети;
- разработку новых продуктов и сервисов.
Общее экономическое состояние страны и подорожание электроэнергии, топлива и аренды также стали факторами повышения себестоимости услуг.