Ключові зміни у тарифах

Зміни в умовах тарифних планів триватимуть із 5 лютого до 20 березня 2025 року. Деталі про нові умови розповідає 24 Канал з посиланням на dev.ua.

До теми lifecell таки підвищує тарифи: коли зросте ціна

Упродовж цього періоду:

Переглянуть ціни та наповнення в тарифах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022" та інші.

Скасують можливість підключення нових абонентів до зазначених тарифів.

Закриють низку тарифів, зокрема: "Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium".

Зауважте. Абоненти, яких стосуються ці зміни, зможуть безкоштовно перейти на інші доступні тарифи до 12 лютого 2025 року.

Зростання цін: наскільки подорожчають тарифи

У середньому вартість тарифів збільшиться на 34%. lifecell зазначає, що останній перегляд цін відбувся півтора року тому, у вересні 2023 року, і торкнувся лише 15% абонентів.

Для абонентів, які хочуть оптимізувати витрати, оператор пропонує кілька варіантів:

"Тарифна підписка" – дозволяє зафіксувати "стару" вартість тарифів на кілька місяців наперед.

При оплаті за 6 або 12 місяців надається знижка 10-15%.

Оплату можна розтермінувати на 3 платежі.

Ідентифіковане підключення – прив’язка SIM-карти до персональних даних абонента. Це забезпечує знижку на тариф та підвищує безпеку.

Причини підняття цін

Оператор пояснює підвищення тарифів зростанням витрат на:

відновлення пошкодженого через війну обладнання;

встановлення резервних джерел живлення під час знеструмлень;

посилення кіберзахисту мережі;

розробку нових продуктів і сервісів.

Загальний економічний стан країни та здорожчання електроенергії, пального й оренди також стали факторами підвищення собівартості послуг.