Кризис увольнений продолжается: какой гигант планирует сократить штат на несколько сотен человек

Акции технологических компаний стабилизировались и даже начали рост, но увольнения работников продолжаются. Популярная социальная сеть решила выполнить еще одну волну сокращений.

LinkedIn сократит несколько сотен человек

Компания LinkedIn сообщила, что планирует еще одну волну увольнений. В частности, речь идет о 668 работниках по инженерным, HR и финансовым командам. Причина – падение уровня доходов.

Интересно Инвестиции в команду: почему это удачное решение для развития бизнеса

Это уже второй раунд сокращений в компании в 2023 году. Они коснутся 3% из 20 тысячного персонала.

Пока мы адаптируем наши организационные структуры и оптимизируем процесс принятия решений, мы продолжаем инвестировать в стратегические приоритеты нашего будущего и гарантировать, что мы будем продолжать оказывать ценность нашим клиентам,

– сообщили в LinkedIn.

Компания Challenger, Gray & Christmas, предоставляющая услуги по рекрутингу, подсчитала, что в первой половине 2023 года технологические компании уволили 141 516 работников. В прошлом году таких было всего 6 тысяч.

Доходы компания LinkedIn получает от продажи рекламы и подписки для профессиональных рекрутеров. В 4 квартале 2023 года доходы компании выросли на 5%, а в предыдущем – на 10%. Впрочем, это не заставило соцсеть пересмотреть решение о сокращении штата.