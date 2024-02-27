Вдохновились примером соседей – еще одна страна ЕС ограничит российское зерно

Недавно Латвия объявила о запрете российского зерна. Хорошему примеру приятно последовать, поэтому еще одна страна ЕС объявила о почти аналогичном шаге.

Страны ЕС против российского зерна

Литва вслед за Латвией готова отказаться от импорта российской агропродукции. В отличие от Польши, здесь понимают, кто является настоящим врагом и куда он направляет средства, полученные от европейцев.

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По мнению советника министра сельского хозяйства Литвы Рокаса Петрашюнаса, полностью запретить ввоз российского зерна в страну не удастся. Дело в том, что речь идет о международном давлении из-за глобального голода.

Запрет - в принципе непростое дело, на нас очень сильно давят и Всемирная торговая организация (ВТО), и все международные организации из-за глобального голода,

– сказал он.

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Литовские фермеры выходили на протест в прошлом январе и призвали полностью запретить транзит зерна через страну. Они озвучивали подозрение, что значительная часть товара из России остается на рынке страны.

Тогда министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заверил, что российское зерно идет в порты и его не так много, как кажется. Его латвийский коллега Армандс Краузе вообще хотел поднять вопрос о запрете российской агропродукции и ее замене на украинские товары.