Выходные с пользой: читаем интересное вместе с Биллом Гейтсом

Книги – один из лучших способов досуга. Если вы теряетесь в выборе или нет ничего под рукой, воспользуйтесь советами миллиардера, у которого довольно неплохой литературный вкус.

Трудно найти успешного человека, который не рекомендовал бы много читать. Конечно, время на это не всегда есть, но в выходные обязательно стоит выделить несколько часов на погружение в литературный мир.

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24 Канал выбрал из рекомендаций Билла Гейтса несколько книг, среди которых точно найдется что-нибудь интересное именно для вас. Спойлер – они не касаются бизнеса или сложных концепций и станут идеальной опцией для легкого досуга.

"Команда соперников: Биография Линкольна"

автор: Дорис Гудвин

Авраам Линкольн – одна из самых выдающихся и неординарных фигур в истории человечества. Работа Дорис Гудвин – один из лучших работ о жизни этого выдающегося деятеля.

Книга всегда сохраняет свою актуальность, ведь прямо сейчас перед нами предстает множество вызовов, найти решение которых будет далеко не простой задачей.

"Внутренняя игра в теннис"

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Совы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Автор: Роберт Галлвей

Нет, совсем не обязательно разбираться в теннисе или любить спорт, чтобы влюбиться в эту книгу. В нем говорится о важности душевного состояния и заботе о себе на уровне с физической подготовкой.

Как двигаться от ошибок и получать от них конструктивный опыт достаточно полезные знания для каждого, и получить их поможет эта книга.

"Капитуляция: 40 песен, одна история"

Автор: Боно

Если вы любите автобиографические рассказы, то просто не можете обойти книгу лидера группы U2. История парня из пригорода Дублина, которому удалось вырваться на вершину мировой музыки, никого не оставит равнодушным.

Сам Билл не поклонник группы, но убежден, что пример объединения четырех ребят с одинаковыми ценностями и их путь борьбы способен вдохновить на большие свершения каждого.