Qatar Airways получили статус лучшей авиакомпании в мире

Именно азиатские авиакомпании считаются лучшими в мире. Поэтому в прошлом году Qatar Airways заняли второе место в рейтинге, а уже в этом году авиакомпании удалось в очередной раз возглавить вершину.

Снова лучшая в мире

Согласно рейтингу авиакомпаний Skytrax, Qatar Airways признали лучшей в мире уже 8 раз. С 2011 года авиакомпания занимает самые высокие места в рейтинге.

К теме Все решила одна оливка: урок от American Airlines на 40 тысяч долларов: урок от American Airlines на 40 тысяч долларов

В прошлом году Qatar Airways заняли второе место среди других авиакомпаний в мире.

В то же время второе место в этом году заняла авиакомпания Singapore Airlines, а третье – Emirates.

Известно, что азиатские авиакомпании доминируют в рейтинге, в частности в первой десятке. Кроме того, среди лидеров рейтинга нет ни одной американской авиакомпании.

Delta Air Lines заняла самую высокую позицию среди американских авиакомпаний – 21-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году,

– говорится в сообщении.

Как определяют победителя

Определяли лучшую авиакомпанию мира в 2024 – 2023 годах клиенты из более чем 100 стран мира. Кроме рейтинга лучших от Skytrax были вручены еще и другие награды, учитывая региональные разбивки и награды за различные типы перелетов.

Qatar Airways были признаны также лучшим бизнес-классом в мире. Награда лучшей авиакомпании на Ближнем Востоке тоже отошла ей.

были признаны также лучшим бизнес-классом в мире. Награда лучшей авиакомпании на Ближнем Востоке тоже отошла ей. Singapore Airlines возглавила списки лучших бортпроводников и лучшего первого класса, а также лучшей авиакомпании в Азии.

возглавила списки лучших бортпроводников и лучшего первого класса, а также лучшей авиакомпании в Азии. Малайзийская AirAsia возглавила список лучших лоукостеров.

возглавила список лучших лоукостеров. Сингапурская Scoot была названа лучшим лоукостером для дальнемагистральных перелетов.

Среди американских авиа Delta Air Lines возглавила региональный топ-10 в Северной Америке. Ниже по списку за ней следуют Air Canada, United Airlines, Porter Airlines и Air Transat.