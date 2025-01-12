Гибридные авто в тренде: тройка самых популярных моделей в Украине

В 2024 году украинский рынок гибридных автомобилей демонстрировал значительный рост: количество зарегистрированных гибридов (HEV и PHEV) увеличилось на 39% по сравнению с 2023 годом.

Украинцы покупают новые гибридные авто

По данным Укравтопрома, автопарк Украины пополнили 23 900 таких транспортных средств, информирует 24 Канал. При этом большинство гибридов (57%) были новыми, хотя эта доля снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда она составляла 63%.

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Среди новых гибридов абсолютным лидером продаж стал кроссовер Toyota RAV-4, с 3101 зарегистрированным авто. На втором месте оказалась Toyota Camry (781 единица), а замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai с результатом 777 проданных автомобилей.

Сегмент подержанных гибридов также показал стабильный спрос. Самым популярным автомобилем стал Ford Fusion US с 896 регистрациями. На второй позиции - Toyota Prius (609 единиц), а третье место занял Toyota RAV-4, который был популярным как среди новых, так и среди подержанных автомобилей (586 единиц).

Такое динамичное развитие гибридного сегмента в Украине свидетельствует о росте интереса потребителей к экологически чистым и энергоэффективным решениям на рынке авто.