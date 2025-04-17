17 апреля, 14:30
Авто до 5 лет: украинцы покупают электро и гибриды, дизель почти исчез
Основні тези
- В январе – марте 2025 года украинцы приобрели 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, причем 50% из них были электромобили.
- Другие типы двигателей распределились так: бензиновые – 32%, гибридные – 9%, дизельные – 7%, с ГБО – 2%.
В январе –марте 2025 года украинцы приобрели 12 тысяч подержанных легковушек возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. При этом чаще всего выбирают электро и гибриды, а вот дизель –почти исчез.
Какие подержанные авто покупают украинцы
Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – они составили 50% всех купленных авто. Об этом сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.
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Другие типы двигателей распределились следующим образом:
- бензиновые – 32%;
- гибридные – 9%;
- дизельные – 7%;
- с ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей
В десятку самых популярных моделей подержанных авто в возрасте до 5 лет вошли:
- Tesla Model Y – 1219 авто;
- Tesla Model 3 – 717 авто;
- Kia Niro – 394 авто;
- Nissan Rogue – 342 авто;
- Hyundai Kona – 337 авто;
- Mazda CX-5 – 300 авто;
- Chevrolet Bolt – 290 авто;
- Volkswagen Tiguan – 264 авто;
- Audi E-Tron Sportback – 253 авто;
- Audi Q5 – 247 авто.
Интересно. Аналитики отмечают, что спрос на электрокары продолжает расти, особенно в категории авто с пробегом до пяти лет, которые сочетают новейшие технологии и доступную цену по сравнению с новыми машинами.