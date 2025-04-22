10 000 долларов+: где украинцы в ІТ получают больше всего

Большинство украинских ІТ-специалистов зарабатывают в пределах 1000-2000 долларов в месяц – таких почти четверть. Зарплату свыше 6000 долларов получают лишь 9%.

За рубежом зарплаты выше

Еще 20% имеют доход в пределах 2000-3000 долларов, свидетельствует новый отчет DOU, передает 24 Канал. За рубежом ситуация выгоднее: только 35% ИТ-специалистов имеют доход до 3000 долларов. Большинство зарабатывает больше, в частности 19% – более 6000 долларов.

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Ощутимая разница есть и между техническими и нетехническими специалистами. В Украине 65% нетехнических работников получают до 2000 долларов, тогда как среди технических таких только 33%. За рубежом ситуация подобная: до 2000 долларов имеют 43% нетехнических и только 16% технических специалистов.

Зарплату более 6000 долларов в Украине имеют лишь 1% нетехнических специалистов, за рубежом – 6%. В общем только 15% украинских нетехнических работников имеют доход выше 3000 долларов, тогда как за рубежом таких уже 9% с зарплатами более 5000 долларов.

Где самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты – в США. Там 26% украинцев в ИТ зарабатывают более 10 000 долларов. У Канаде 24% имеют более 6000, а 6% – более 10 000 долларов. В Европе, лучшая ситуация в Великобритании, Испании, Португалии _COPY2 Хорватии и Словакии – около 20% получают более 6000 долларов. В Германии, Румынии, Болгарии и Чехии – 9–14%.

Среди разработчиков 10% в Украине имеют зарплату от 6200 долларов, за рубежом – от 7480 долларов. Самые высокие зарплаты среди бэкэнд-разработчиков и AQA (от 5280 долларов), тогда как Manual QA имеют в среднем 3300 долларов. Тестировщики за рубежом зарабатывают на 13% больше.

В руководящих позициях разница наиболее очевидна

Специалисты по Tech Leadership (CTO, Head of Engineering) имеют зарплаты от 12 500 долларов, а руководители в General Leadership (CEO, Founders) – от 18 800 долларов. Именно в руководящих ролях, а также в сфере продаж, наблюдается наибольшая разница в оплате между Украиной и другими странами – иногда вдвое.

В то же время такие направления, как Project и Product Management, Art & Animation и Tech Leadership, имеют незначительную разницу – в пределах 4–8%.

Интересно. Новички в ІТ с опытом до года могут рассчитывать на 1000 долларов в Украине, или 2000+ долларов за рубежом. В нетехнических направлениях стартовые зарплаты могут быть даже выше – до 1200 долларов. Но уже после 3 лет опыта технические специалисты существенно опережают нетехнических: в Украине – на треть, за рубежом – на четверть.