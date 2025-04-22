За кордоном зарплати вищі

Ще 20% мають дохід у межах 2000-3000 доларів, свідчить новий звіт DOU, передає 24 Канал. За кордоном ситуація вигідніша: лише 35% ІТ-фахівців мають дохід до 3000 доларів. Більшість заробляє більше, зокрема 19% – понад 6000 доларів.

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Відчутна різниця є і між технічними та нетехнічними фахівцями. В Україні 65% нетехнічних працівників отримують до 2000 доларів, тоді як серед технічних таких лише 33%. За кордоном ситуація подібна: до 2000 доларів мають 43% нетехнічних і лише 16% технічних фахівців.

Зарплату понад 6000 доларів в Україні мають лише 1% нетехнічних спеціалістів, за кордоном – 6%. Загалом лише 15% українських нетехнічних працівників мають дохід вище 3000 доларів, тоді як за кордоном таких уже 9% із зарплатами понад 5000 доларів.

Де найвищі зарплати

Найвищі зарплати – у США. Там 26% українців в ІТ заробляють понад 10 000 доларів. У Канаді 24% мають понад 6000, а 6% – понад 10 000 доларів. В Європі найкраща ситуація у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Хорватії та Словаччині – близько 20% отримують понад 6000 доларів. У Німеччині, Румунії, Болгарії та Чехії – 9–14%.

Серед розробників 10% в Україні мають зарплату від 6200 доларів, за кордоном – від 7480 доларів. Найвищі зарплати серед бекенд-розробників та AQA (від 5280 доларів), тоді як Manual QA мають у середньому 3300 доларів. Тестувальники за кордоном заробляють на 13% більше.

У керівних позиціях різниця найочевидніша

Фахівці з Tech Leadership (CTO, Head of Engineering) мають зарплати від 12 500 доларів, а керівники в General Leadership (CEO, Founders) – від 18 800 доларів. Саме в керівних ролях, а також у сфері продажів, спостерігається найбільша різниця в оплаті між Україною та іншими країнами – подекуди вдвічі.

Водночас такі напрямки, як Project та Product Management, Art & Animation і Tech Leadership, мають незначну різницю – у межах 4–8%.

Цікаво. Новачки в ІТ з досвідом до року можуть розраховувати на 1000 доларів в Україні, або 2000+ доларів за кордоном. У нетехнічних напрямах стартові зарплати можуть бути навіть вищими – до 1200 доларів. Але вже після 3 років досвіду технічні фахівці суттєво випереджають нетехнічних: в Україні – на третину, за кордоном – на чверть.