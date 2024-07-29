Lufthansa хочет отсудить миллионы евро у экоактивистов, блокировавших аэропорты
Источник:Bild am Sonntag
Компания Lufthansa не собирается мириться с убытками, которые понесла из-за блокирования аэропортов. Немецкий перевозчик готовится судиться с экоактивистами.
Протесты и убытки
Экоактивисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") несколько раз блокировали немецкие аэропорты. Свои акции они проводили в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе и Франкфурте.
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Их акции привели к отмене сотен рейсов, в результате чего авиаперевозчики понесли большие убытки. Однако мириться с финансовыми потерями они не собираются.
Иски на экоактивистов
Компания Lufthansa уже подала иски в суд на 740 евро после блокировок аэропортов в 2022 и 2023 годах. Однако последние акции нанесли большие убытки, поэтому авиаперевозчик увеличит требование по возмещениям.
Уже сейчас можно предположить, что сумма убытков будет значительно выше, поскольку пострадало значительно больше рейсов и пассажиров, и больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определим точную сумму убытков,
– заявил представитель компании.
Кстати, по предыдущим искам еще ни один экоактивист не выплатил компенсации.