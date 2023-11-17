"Самый большой центр современного искусства": во Львове открыли Jam Factory Art Center

Во Львове открыл свои двери для посетителей Jam Factory Art Center. Реконструкция центра длилась много лет, и его запуск стал приятным подарком для всех ценителей культуры.

Jam Factory Art Center начал свою работу

Еще несколько лет назад Фабрика повидла больше напоминала развалины. Впрочем, благодаря работе талантливых людей это место превратилось в настоящее культурное достояние, которое станет художественным центром не только Львова, но и всей Украины.

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Как рассказал мэр Львова Андрей Садовой, реконструкция пространства длилась 8 лет. Теперь это место станет важной частью культурной жизни не только города Льва, но и всей Украины, ведь уже сейчас художники разных течений и направлений могут творить, представлять свою работу и обогащать украинскую культуру.

Я благодарю всех, кто работал над этим проектом, а особенно Гаральда Биндера – основателя этого пространства. Это невероятно, сколько людей, у которых горят глаза, Гарольд объединил вокруг себя и Jam Factory,

– рассказал Андрей Садовый.

Jam Factory Art Center позиционирует себя как институт современного искусства, который через выставки, театральные, музыкальные, образовательные и общеориентированные проекты стремится не только обогатить опыт и знания людей, но и привлечь их к диалогу.

Открытие Jam Factory Art Center подняло настоящий ажиотаж / Фото с телеграмма Андрея Садового

Открытие художественного пространства также объединило людей вокруг важной инициативы собрать средства на разминирование украинских территорий.

Вместе с фондом "Вернись живым" команда Jam Factory Art Center собирают миллион гривен на разминирование. Заходите, донатьте, вдохновляйтесь и рассказывайте другим об этой локации!

– призвал городской голова Львова.

К открытию культурного центра приурочено несколько художественных событий. Подробно ознакомиться с программой работы Jam Factory Art Center можно по ссылке.