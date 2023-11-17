Jam Factory Art Center начал свою работу

Еще несколько лет назад Фабрика повидла больше напоминала развалины. Впрочем, благодаря работе талантливых людей это место превратилось в настоящее культурное достояние, которое станет художественным центром не только Львова, но и всей Украины.

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Как рассказал мэр Львова Андрей Садовой, реконструкция пространства длилась 8 лет. Теперь это место станет важной частью культурной жизни не только города Льва, но и всей Украины, ведь уже сейчас художники разных течений и направлений могут творить, представлять свою работу и обогащать украинскую культуру.

Я благодарю всех, кто работал над этим проектом, а особенно Гаральда Биндера – основателя этого пространства. Это невероятно, сколько людей, у которых горят глаза, Гарольд объединил вокруг себя и Jam Factory,

– рассказал Андрей Садовый.

Интересно! Jam Factory Art Center позиционирует себя как институт современного искусства, который через выставки, театральные, музыкальные, образовательные и общеориентированные проекты стремится не только обогатить опыт и знания людей, но и привлечь их к диалогу.

Открытие Jam Factory Art Center подняло настоящий ажиотаж / Фото с телеграмма Андрея Садового

Открытие художественного пространства также объединило людей вокруг важной инициативы собрать средства на разминирование украинских территорий.

Вместе с фондом "Вернись живым" команда Jam Factory Art Center собирают миллион гривен на разминирование. Заходите, донатьте, вдохновляйтесь и рассказывайте другим об этой локации!

– призвал городской голова Львова.

К открытию культурного центра приурочено несколько художественных событий. Подробно ознакомиться с программой работы Jam Factory Art Center можно по ссылке.