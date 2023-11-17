Jam Factory Art Center розпочав свою роботу

Ще кілька років тому Фабрика повидла більше нагадувала руїни. Втім, завдяки роботі талановитих людей це місце перетворилося на справжнє культурне надбання, яке стане мистецьким осередком не лише Львова, а й усієї України.

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Як розповів мер Львова Андрій Садовий, реконструкція простору тривала 8 років. Тепер це місце стане важливою частиною культурного життя не лише міста Лева, а й усієї України, адже вже зараз митці різних течій та напрямків мають можливість творити, представляти свою роботу та збагачувати українську культуру.

Я дякую всім, хто працював над цим проєктом, а особливо Гаральду Біндеру – засновнику цього простору. Це фантастично скільки людей, у яких горять очі, Гарольд обʼєднав навколо себе та Jam Factory,

– розповів Андрій Садовий.

Цікаво! Jam Factory Art Center позиціонує себе як інституцію сучасного мистецтва, яка через виставки, театральні, музичні, освітні та спільнотоорієнтовані проєкти прагне не лише збагатити досвід та знань людей, а й залучити їх до діалогу.

Відкриття Jam Factory Art Center здійняло справжній ажіотаж / Фото з телеграма Андрія Садового

Відкриття мистецького простору також об'єднало людей навколо важливої ініціативи – зібрати кошти на розмінування українських територій.

Разом з фондом "Повернись живим" команда Jam Factory Art Center збирають мільйон гривень на розмінування. Тож заходьте, донатьте, надихайтеся та розповідайте іншим про цю локацію!

– закликав міський голова Львова.

До відкриття культурного центру приурочено одразу декілька мистецьких подій. Детально ознайомитися з програмою роботи Jam Factory Art Center можна за посиланням.